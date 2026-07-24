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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
320
Час на прочитання
1 хв

В Ужгороді затримали озброєного чоловіка: що відомо про стрілянину

Після пострілів у лісовому масиві на території Ужгорода спалахнула пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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В Ужгороді затримали озброєного чоловіка

В Ужгороді затримали озброєного чоловіка / © Національна поліція України

Доповнено додатковими матеріалами

В Ужгороді ввечері 24 липня в лісовому масиві пролунали постріли. Поліція провела масштабну спецоперацію з пошуку та затримання озброєного чоловіка.

Про це повідомила Національна поліція.

За інформацією правоохоронців, близько 18:30 на вулиці Олега Куцина до поліцейських звернулися кілька дітей, які розповіли, що чули постріли з території Шахтинського лісу та бачили там підозрілого чоловіка.

Поліцейські негайно прибули на місце. Під час обстеження території вони знову почули звуки пострілів.

«За попередньою інформацією, одна з куль могла влучити в закинуту будівлю, внаслідок чого виникла пожежа, яка поширилася на лісовий масив», — повідомили в Нацполіції.

На території лісового масиву, де пролунали постріли, виникла пожежа / © Національна поліція України

На території лісового масиву, де пролунали постріли, виникла пожежа / © Національна поліція України

У лісовому масиві розпочалася спеціальна поліцейська операція. До пошуків і затримання озброєного чоловіка залучено додаткові сили поліції, зокрема спецпризначенців КОРД.

«Правоохоронці проводять заходи зі встановлення місцеперебування і затримання зловмисника», — зазначили в поліції.

Правоохоронці закликали жителів і гостей Ужгорода не наближатися до району проведення спецоперації, а також повідомляти на спецлінію 102 будь-яку інформацію, яка може допомогти встановити місцеперебування стрільця.

О 20:30 в поліції повідомили про затримання стрільця.

«У нього вилучили бойовий пістолет. На місці тривають слідчі дії», — йдеться у повідомленні.

/ © Національна поліція України

© Національна поліція України

Нагадаємо, нещодавно в Києві 35-річний чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті. Киянин у нетверезому стані зайшов до приміщення магазину та почав провокувати конфлікт із персоналом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
320
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