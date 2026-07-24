В Ужгороде разыскивают вооруженного стрелка: полиция обратилась к жителям

Полиция разыскивает стрелка в Ужгороде / © Национальная полиция Украины

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Вечером 24 июля в Ужгороде в лесном массиве раздались выстрелы. Полиция проводит масштабную спецоперацию по поиску и задержанию вооруженного мужчины.

Об этом сообщила Национальная полиция.

По информации правоохранительных органов, около 18:30 на улице Олега Куцина к полицейским обратились несколько детей, которые рассказали, что слышали выстрелы с территории Шахтинского леса и видели там подозрительного мужчину.

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Полицейские немедленно прибыли на место. Во время осмотра территории они вновь услышали звуки выстрелов.

«По предварительным данным, одна из пуль, возможно, попала в заброшенное здание, в результате чего возник пожар, который распространился на лесной массив», — сообщили в Нацполиции.

На территории лесного массива, где раздались выстрелы, возник пожар / © Национальная полиция Украины

В настоящее время в районе продолжается специальная полицейская операция. К поискам и задержанию вооруженного мужчины привлечены дополнительные силы полиции, в том числе сотрудники спецназа КОРД.

«Правоохранительные органы проводят мероприятия по установлению местонахождения и задержанию злоумышленника», — сообщили в полиции.

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Правоохранители призвали жителей и гостей Ужгорода не приближаться к району проведения спецоперации, а также сообщать на горячую линию 102 любую информацию, которая может помочь установить местонахождение стрелка.

Напомним, недавно в Киеве 35-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете. Киевлянин в нетрезвом состоянии вошел в помещение магазина и начал провоцировать конфликт с персоналом.

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