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- Украина
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В Ужгороде разыскивают вооруженного стрелка: полиция обратилась к жителям
После выстрелов в лесном массиве на территории Ужгорода вспыхнул пожар.
Вечером 24 июля в Ужгороде в лесном массиве раздались выстрелы. Полиция проводит масштабную спецоперацию по поиску и задержанию вооруженного мужчины.
Об этом сообщила Национальная полиция.
По информации правоохранительных органов, около 18:30 на улице Олега Куцина к полицейским обратились несколько детей, которые рассказали, что слышали выстрелы с территории Шахтинского леса и видели там подозрительного мужчину.
Полицейские немедленно прибыли на место. Во время осмотра территории они вновь услышали звуки выстрелов.
«По предварительным данным, одна из пуль, возможно, попала в заброшенное здание, в результате чего возник пожар, который распространился на лесной массив», — сообщили в Нацполиции.
В настоящее время в районе продолжается специальная полицейская операция. К поискам и задержанию вооруженного мужчины привлечены дополнительные силы полиции, в том числе сотрудники спецназа КОРД.
«Правоохранительные органы проводят мероприятия по установлению местонахождения и задержанию злоумышленника», — сообщили в полиции.
Правоохранители призвали жителей и гостей Ужгорода не приближаться к району проведения спецоперации, а также сообщать на горячую линию 102 любую информацию, которая может помочь установить местонахождение стрелка.
Напомним, недавно в Киеве 35-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете. Киевлянин в нетрезвом состоянии вошел в помещение магазина и начал провоцировать конфликт с персоналом.