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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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41
Время на прочтение
1 мин

В футболке с тигром и широких штанах: южноафриканская певица пришла на репетицию с бумбоксом

Исполнительница Tyla продемонстрировала стильный образ с яркими акцентами.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Tyla

Tyla / © Getty Images

Южноафриканская певица Тайла Лаура Ситал, известная под псевдонимом Tyla, попала в объектив папарацци во время репетиции утреннего шоу Today на канале NBC. Певица выступила на Рокфеллер-арене в рамках летней серии концертов Citi Concert Series.

На репетицию Tyla пришла в черной футболке оверсайз с эффектом потертости, дырками и принтом с изображением тигра. Звезда спустила ее с одного плеча, придав непринужденному наряду кокетливости.

Tyla / © Getty Images

Tyla / © Getty Images

Футболку она сочетала с широкими брюками цвета хаки, которые имели объемный крой, вертикальные полосы, надписи и многочисленные декоративные детали.

Ярким акцентом образа стала обувь неоново-розового и черного цветов, которая контрастировала со сдержанной цветовой гаммой одежды. В руках Tyla несла большой серебристый бумбокс в ретро-стиле.

У певицы были пышные распущенные волосы, макияж с черными стрелками, румянами и нюдовой помадой, а также интересный синий маникюр с объемным серебряным декором.

Напомним, Tyla на церемонии вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе появилась в винтажном бежевом платье-комбинации с тонкими завязками-халтером и круглым вырезом от бренда Dsquared2.

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Дата публикации
Количество просмотров
41
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