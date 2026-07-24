"Я — отчасти украинка": блогер Трампа Лора Лумер узнала семейную тайну

Лора Лумер во время интервью с Маричкой Падалко / © ТСН

Реклама

Во время поездки в Киев известная в США консервативная инфлюенсер Лора Лумер узнала, что её семья частично родом из Украины.

Об этом ей рассказала ведущая Маричка Падалко во время интервью в рамках проекта «Маричка».

Лора Лумер отметила, что она еврейка и ей было известно, что её дедушка и бабушка эмигрировали из Киева в США.

Реклама

«Я — еврейка. И, по словам моего отца, его дедушка и бабушка эмигрировали из Киева. Это всё, что мне было известно. Я никогда не видела своих дедушку и бабушку. Бабушка умерла ещё до моего рождения, а дедушка — когда мне был всего год или меньше. Я знаю только, что у нас сохранилось несколько их фотографий, что их звали Пинкус и Энни и что они были родом из Киева», — сказала Лора Лумер.

Лора Лумер узнает о своей семье / © ТСН

Телеканал ТСН с помощью сотрудников архивов обнаружил информацию о прадеде Лоры Лумер в украинских архивах. Как оказалось, он родился в Виннице 10 февраля 1895 года. Позже вся семья переехала в Киев.

«Здесь написано, что семья Лумеров родом из Винницы, современная Украина. Исторические документы свидетельствуют, что в 1875 году они были официально зачислены в мещанское сословие», — зачитала Лора Лумер.

Кроме того, инфлюенсерке передали копии документов о её семье, хранящихся в украинских архивах. Она отметила, что почти ничего не знала об истории своей семьи, но очень хотела об этом узнать.

Реклама

«Я бы никогда не узнала всего этого, если бы не перестала верить российской пропаганде», — сказала она.

Лора Лумер была потрясена тем, что ей удалось узнать о происхождении своей семьи. Она также поблагодарила сотрудников архивов, которые помогли найти информацию о происхождении её семьи.

Напомним, американская блогерша и журналистка Лора Лумер посетила Киево-Печерскую лавру, пострадавшую в результате российского нападения. Соратница Дональда Трампа резко раскритиковала действия Кремля и заявила о лицемерии Москвы.

Новости партнеров