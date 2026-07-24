На Украину надвигается мощный циклон с запада: синоптики предупредили, где ожидаются сильные ливни и грозы

Синоптики предупреждают о грозах и ливнях в нескольких областях Украины 25 июля / © ТСН

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В эти выходные в Украине ожидается переменчивая погода с комфортной температурой до +28 градусов, однако в некоторых регионах возможны кратковременные ливни с грозами.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в большинстве областей от +24 до +27 градусов тепла в Украине 25 июля. В западных областях столбики термометров будут показывать от +20 до +24 градусов тепла.

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«Дожди пройдут в субботу ночью местами в районе полуночи и на западе, хотя и кратковременные, а днем осадки наиболее вероятны в западных областях, местами в Полтавской, Сумской, Донецкой областях, в Крыму и на Запорожье. Кто не попал в эти списки — там осадков не будет», — сообщает Диденко.

По словам синоптика, 26 июля температура воздуха повысится до +25…+29 градусов тепла, в Закарпатье до +30, а в восточных областях в воскресенье будет несколько прохладнее — там ожидается от +20 до +23 градусов тепла.

«Дожди ожидаются в восточных областях, в Крыму, в Запорожской и Днепропетровской областях. В этих регионах возможны сильные ливни, грозы, шквалы — будьте осторожны! На остальной территории Украины в воскресенье будет солнечно и сухо», — предупреждает синоптик.

В Киеве 25–26 июля в основном без осадков, лишь в ближайшую ночь возможен кратковременный дождь. По прогнозу Диденко, в субботу максимальная температура воздуха в столице составит около +25 градусов, в воскресенье — до +28 градусов.

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«В начале следующей недели ожидаются резкие скачки температуры воздуха: в понедельник будет жарко, во вторник и среду — снова прохладно, однако, похоже, что начало августа будет более традиционным», — отмечает специалист.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в субботу западный антициклон принесет в Украину сухую и солнечную погоду. Несмотря на северные воздушные потоки, днем температура воздуха достигнет комфортных +23…+28, хотя местами возможны кратковременные грозы. В воскресенье, 26 июля, ожидается кратковременное потепление до +30…+33, после чего Украина станет одним из самых тёплых уголков Европы.

Однако уже во вторник, 28 июля, юго-западный циклон снизит температуру до +21…+26 градусов тепла и принесет дожди. Как отмечает метеоролог, до конца месяца в Украине будет сохраняться нестабильная и умеренно тёплая погода с периодическими осадками.

ПоданнымУкраинского гидрометцентра, 25 июля в Украине ожидается переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, однако днём местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

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Ночью температура будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, на юго-востоке страны и на побережье морей столбики термометров поднимутся до +19. Днём воздух прогреется до +21…+26 градусов тепла.

В Карпатах ночью ожидается от +5…+10 градусов тепла, днём будет прохладнее — от +13 до +18 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на сутки 25 июля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 25 июля ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, днем по области местами будут кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +26 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +13 до +15 градусов тепла, днем ожидается около +25 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 25 июля погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. В регионе будет облачно с прояснениями, ночью возможны небольшие кратковременные дожди, днём без значительных осадков.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +26 градусов тепла.

Во Львове столбики термометров будут показывать от +8 до +10 градусов тепла ночью, днём — от +22 до +24 градусов тепла.

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Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 25 июля ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ветер будет северный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +30 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +16 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +27 градусов тепла.

Температура морской воды составит от +20 до +21.

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Погода в Харькове

В Харьковской области 25 июля будет облачно с прояснениями. Ночью синоптики не прогнозируют значительных осадков, однако днём пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер будет северным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днём — от +23 до +28 градусов выше нуля.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +14 до +16, днём — от +24 до +26 градусов выше нуля.

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Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 25 июля ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако днем пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет северо-восточным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +11 до +16 градусов тепла;

днём от +21 до +26 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +14 до +16 градусов выше нуля;

днём от +23 до +25 градусов тепла.

Ранее синоптик рассказала, когда в Украину вернётся жара.

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