Магнитные бури: прогноз на выходные, 25-26 июля

Будут ли магнитные бури в выходные / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 25-26 июля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 25 июля, прогнозируется повышение солнечной активности. По данным специалистов, Землю накроет магнитная буря с К-индексом 5, что соответствует красному уровню геомагнитной активности. Такие возмущения могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. В этот день специалисты рекомендуют избегать чрезмерных физических нагрузок, соблюдать режим сна, пить достаточное количество воды и по возможности снизить уровень стресса.

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В воскресенье, 26 июля, солнечная активность пойдет на спад. Геомагнитная обстановка стабилизируется, а магнитосфера Земли постепенно вернется в норму. Ощутимых магнитных бурь в этот день уже не ожидается, поэтому влияние космической погоды на самочувствие большинства людей будет минимальным.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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