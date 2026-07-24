Китай нанес удар по европейскому бизнесу через Россию

Флаг Китая / © Associated Press

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Санкционное противостояние между Китаем и Евросоюзом вышло на новый уровень. Министерство торговли страны объявило о включении 14 европейских предприятий в список экспортного контроля — отныне китайские компании не имеют права поставлять им товары «двойного назначения», а иностранные фирмы не могут перепродавать такие товары из Китая этим субъектам.

Об этом сообщаетиздание ABC News.

Решение в Пекине было принято после того, как ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России, в который вошли 14 компаний из материкового Китая и Гонконга. По оценке европейцев, эти предприятия помогали Москве обходить эмбарго, поставляя товары двойного назначения и технологии.

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Китай ответил своими санкциями. Теперь поставки любых товаров, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, указанным европейским субъектам запрещены. Ограничения касаются и иностранных компаний, которые хотели бы перепродавать такую продукцию из Китая.

Среди компаний, попавших под удар:

- Tatra Trucks (Чехия) — производитель транспортных средств;

- Lafert SpA (Италия) — производитель электродвигателей;

- Sindlhauser Materials GmbH (Германия) — предприятие, занимающееся материаловедением;

- Cavok UAS (Франция) — производитель дронов.

В министерстве торговли Китая заявили, что меры приняты «в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также для выполнения международных обязательств по нераспространению» в ответ на «грубые действия ЕС».

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Напомним, что 21-й пакет санкций ЕСзатронул не только китайские компании. Под ограничения также попали компании из Индии и Турции, которых подозревают в поставках в Россию товаров двойного назначения и технологий.

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