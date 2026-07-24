Принцесса Беатрис наслаждается с мужем отдыхом в Греции: опубликовано фото

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Instagram Эдоардо Мапелли-Моцци

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Пара появилась на селфи в Instagram, сделанное за границей вскоре после шестой годовщины свадьбы.

Принцесса Йоркская и Эдоардо Мапелли-Моцци, которые в последние месяцы старались не привлекать к себе внимания, были замечены в Афинах, на фотографии, опубликованной в социальных сетях куратором искусства Алики Лампропулос.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

Неизвестно, когда был сделан этот снимок, но на нем пара счастливо улыбается во время своего отдыха за границей. Беатрис, судя по всему, была без макияжа и в джинсовой рубашке, а Эдо — в белой футболке и с браслетами дружбы на запястье.

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Слухи о семейных разногласиях между парой «совершенно не соответствуют действительности», по словам друзей Беатрис и Эдоардо, пишет журнал Hello!. «Единственное, с чем сейчас сталкиваются Беа и Эдо, — это их напряженный график работы и забота о детях. Оба недавно работали за границей, и, как и многие работающие родители, им приходится совмещать работу и уход за детьми».

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

По всей видимости, старшая дочь Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и Сары Фергюсон в последние месяцы много времени проводила в Европе.

Напомним, в Греции на отдыхе сейчас находится и датская королевская семья.

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