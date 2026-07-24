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Принцесса Беатрис наслаждается с мужем отдыхом в Греции: опубликовано фото
Принцесса Беатрис посетила Афины в Греции, где отдохнула с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци.
Пара появилась на селфи в Instagram, сделанное за границей вскоре после шестой годовщины свадьбы.
Принцесса Йоркская и Эдоардо Мапелли-Моцци, которые в последние месяцы старались не привлекать к себе внимания, были замечены в Афинах, на фотографии, опубликованной в социальных сетях куратором искусства Алики Лампропулос.
Неизвестно, когда был сделан этот снимок, но на нем пара счастливо улыбается во время своего отдыха за границей. Беатрис, судя по всему, была без макияжа и в джинсовой рубашке, а Эдо — в белой футболке и с браслетами дружбы на запястье.
Слухи о семейных разногласиях между парой «совершенно не соответствуют действительности», по словам друзей Беатрис и Эдоардо, пишет журнал Hello!. «Единственное, с чем сейчас сталкиваются Беа и Эдо, — это их напряженный график работы и забота о детях. Оба недавно работали за границей, и, как и многие работающие родители, им приходится совмещать работу и уход за детьми».
По всей видимости, старшая дочь Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и Сары Фергюсон в последние месяцы много времени проводила в Европе.
Напомним, в Греции на отдыхе сейчас находится и датская королевская семья.