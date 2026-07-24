Куриное филе с сырной начинкой и брокколи: рецепт полезного ужина

Куриное филе с творожной начинкой и брокколи tiktok.com/@mil_alexx_pp

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Нежное куриное филе, сочные овощи, сливочный сыр и ароматные специи — блюдо, которое доказывает, что правильное питание вовсе не означает скучное меню. Этот рецепт, о котором рассказали на странице mil_alexx_pp , сочетает в себе много белка, минимум лишних ингредиентов и невероятно аппетитный вид. Идеальный вариант для обеда, ужина или сытного перекуса.

Ингредиенты куриное филе 2 шт. (примерно 600–700 г) болгарский перец 100 г брокколи 150 г свежая зелень (укроп и петрушка) 1 пучок твердый сыр 40 г сливочный сыр 120 г соль черный перец паприка смесь специй для курицы сушеный чеснок сушеный кориандр

Куриное филе с творожной начинкой и брокколи tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготовление

Начните с начинки. Нарежьте болгарский перец, брокколи и мелко нарежьте зелень. Добавьте к овощам 40 г тёртого твёрдого сыра и 100 г сливочного сыра. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте до получения однородной кремообразной массы. Куриное филе подготовьте отдельно, сделайте несколько проколов в мясе, чтобы специи лучше проникли внутрь. Затем аккуратно вырежьте глубокий кармашек в каждом кусочке филе. Наполните получившиеся «кармашки» сырно-овощной начинкой как можно плотнее. Для ароматной корочки смешайте соль, перец, паприку, кориандр, специи для курицы и сушеный чеснок. Натрите этой смесью филе со всех сторон. Переложите мясо в форму и отправьте в разогретую духовку. Запекайте 30 минут при температуре 200°C. Если кусочки филе большие, увеличьте время приготовления ещё на 5–10 минут.

Куриное филе с сырно-овощной начинкой — это как раз тот случай, когда полезное блюдо выглядит по-праздничному и совсем не напоминает «диетическое меню».

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