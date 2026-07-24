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Куриное филе с сырной начинкой и брокколи: рецепт полезного ужина
Когда хочется приготовить что-нибудь вкусное, но не стоять долго у плиты, на помощь приходят простые рецепты с правильным соотношением ингредиентов. Куриное филе давно стало фаворитом среди сторонников здорового питания, но даже его можно сделать более интересным.
Нежное куриное филе, сочные овощи, сливочный сыр и ароматные специи — блюдо, которое доказывает, что правильное питание вовсе не означает скучное меню. Этот рецепт, о котором рассказали на странице mil_alexx_pp, сочетает в себе много белка, минимум лишних ингредиентов и невероятно аппетитный вид. Идеальный вариант для обеда, ужина или сытного перекуса.
Ингредиенты
- куриное филе
- 2 шт. (примерно 600–700 г)
- болгарский перец
- 100 г
- брокколи
- 150 г
- свежая зелень (укроп и петрушка)
- 1 пучок
- твердый сыр
- 40 г
- сливочный сыр
- 120 г
- соль
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- черный перец
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- паприка
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- смесь специй для курицы
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- сушеный чеснок
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- сушеный кориандр
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Приготовление
Начните с начинки. Нарежьте болгарский перец, брокколи и мелко нарежьте зелень.
Добавьте к овощам 40 г тёртого твёрдого сыра и 100 г сливочного сыра.
Посолите, поперчите и хорошо перемешайте до получения однородной кремообразной массы.
Куриное филе подготовьте отдельно, сделайте несколько проколов в мясе, чтобы специи лучше проникли внутрь.
Затем аккуратно вырежьте глубокий кармашек в каждом кусочке филе.
Наполните получившиеся «кармашки» сырно-овощной начинкой как можно плотнее.
Для ароматной корочки смешайте соль, перец, паприку, кориандр, специи для курицы и сушеный чеснок.
Натрите этой смесью филе со всех сторон.
Переложите мясо в форму и отправьте в разогретую духовку.
Запекайте 30 минут при температуре 200°C. Если кусочки филе большие, увеличьте время приготовления ещё на 5–10 минут.
Куриное филе с сырно-овощной начинкой — это как раз тот случай, когда полезное блюдо выглядит по-праздничному и совсем не напоминает «диетическое меню».