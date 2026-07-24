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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
286
Время на прочтение
1 мин

Куриное филе с сырной начинкой и брокколи: рецепт полезного ужина

Когда хочется приготовить что-нибудь вкусное, но не стоять долго у плиты, на помощь приходят простые рецепты с правильным соотношением ингредиентов. Куриное филе давно стало фаворитом среди сторонников здорового питания, но даже его можно сделать более интересным.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
141 ккал
Комментарии
Куриное филе с творожной начинкой и брокколи tiktok.com/@mil_alexx_pp

Куриное филе с творожной начинкой и брокколи tiktok.com/@mil_alexx_pp

Нежное куриное филе, сочные овощи, сливочный сыр и ароматные специи — блюдо, которое доказывает, что правильное питание вовсе не означает скучное меню. Этот рецепт, о котором рассказали на странице mil_alexx_pp, сочетает в себе много белка, минимум лишних ингредиентов и невероятно аппетитный вид. Идеальный вариант для обеда, ужина или сытного перекуса.

Ингредиенты

куриное филе
2 шт. (примерно 600–700 г)
болгарский перец
100 г
брокколи
150 г
свежая зелень (укроп и петрушка)
1 пучок
твердый сыр
40 г
сливочный сыр
120 г
соль
черный перец
паприка
смесь специй для курицы
сушеный чеснок
сушеный кориандр
Куриное филе с творожной начинкой и брокколи tiktok.com/@mil_alexx_pp

Куриное филе с творожной начинкой и брокколи tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготовление

  1. Начните с начинки. Нарежьте болгарский перец, брокколи и мелко нарежьте зелень.

  2. Добавьте к овощам 40 г тёртого твёрдого сыра и 100 г сливочного сыра.

  3. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте до получения однородной кремообразной массы.

  4. Куриное филе подготовьте отдельно, сделайте несколько проколов в мясе, чтобы специи лучше проникли внутрь.

  5. Затем аккуратно вырежьте глубокий кармашек в каждом кусочке филе.

  6. Наполните получившиеся «кармашки» сырно-овощной начинкой как можно плотнее.

  7. Для ароматной корочки смешайте соль, перец, паприку, кориандр, специи для курицы и сушеный чеснок.

  8. Натрите этой смесью филе со всех сторон.

  9. Переложите мясо в форму и отправьте в разогретую духовку.

  10. Запекайте 30 минут при температуре 200°C. Если кусочки филе большие, увеличьте время приготовления ещё на 5–10 минут.

Куриное филе с сырно-овощной начинкой — это как раз тот случай, когда полезное блюдо выглядит по-праздничному и совсем не напоминает «диетическое меню».

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
286
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