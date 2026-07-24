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Куряче філе з сирною начинкою та броколі: рецепт корисної вечері
Коли хочеться приготувати щось смачне, але без довгого стояння біля плити, на допомогу приходять прості рецепти з правильним балансом інгредієнтів. Куряче філе давно стало фаворитом серед прихильників здорового харчування, але навіть його можна зробити цікавішим.
Ніжне куряче філе, соковиті овочі, вершковий сир і ароматні спеції — страва, яка доводить, що правильне харчування зовсім не означає нудне меню. Цей рецепт, про який розповіли на сторінці mil_alexx_pp, поєднує багато білка, мінімум зайвих інгредієнтів і неймовірно апетитний вигляд. Ідеальний варіант для обіду, вечері чи поживного перекусу.
Інгредієнти
- куряче філе
- 2 шт. (приблизно 600–700 г)
- болгарський перець
- 100 г
- броколі
- 150 г
- свіжа зелень (кріп і петрушка)
- 1 пучок
- твердий сир
- 40 г
- вершковий сир
- 120 г
- сіль
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- чорний перець
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- паприка
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- суміш спецій для курки
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- сушений часник
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- сушений коріандр
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Приготування
Почніть із начинки. Наріжте болгарський перець, броколі та подрібніть зелень.
Додайте до овочів 40 г тертого твердого сиру і 100 г вершкового сиру.
Посоліть, поперчіть і добре перемішайте до однорідної кремової маси.
Куряче філе підготуйте окремо, зробіть кілька проколів у м’ясі, щоб спеції краще проникли всередину.
Потім акуратно виріжте глибоку кишеньку в кожному шматочку філе.
Наповніть отримані «кишеньки» сирно-овочевою начинкою максимально щільно.
Для ароматної скоринки змішайте сіль, перець, паприку, коріандр, спеції для курки та сушений часник.
Натріть цією сумішшю філе з усіх боків.
Перекладіть м’ясо у форму та відправте у розігріту духовку.
Запікайте 30 хв за температури 200°C. Якщо шматочки філе великі, збільште час приготування ще на 5–10 хв.
Куряче філе з сирно-овочевою начинкою — це саме той випадок, коли корисна страва має святковий вигляд і зовсім не нагадує «дієтичне меню».