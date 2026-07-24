Куряче філе з сирною начинкою та броколі: рецепт корисної вечері

Куряче філе з сирною начинкою та броколі tiktok.com/@mil_alexx_pp

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Ніжне куряче філе, соковиті овочі, вершковий сир і ароматні спеції — страва, яка доводить, що правильне харчування зовсім не означає нудне меню. Цей рецепт, про який розповіли на сторінці mil_alexx_pp , поєднує багато білка, мінімум зайвих інгредієнтів і неймовірно апетитний вигляд. Ідеальний варіант для обіду, вечері чи поживного перекусу.

Інгредієнти куряче філе 2 шт. (приблизно 600–700 г) болгарський перець 100 г броколі 150 г свіжа зелень (кріп і петрушка) 1 пучок твердий сир 40 г вершковий сир 120 г сіль чорний перець паприка суміш спецій для курки сушений часник сушений коріандр

Куряче філе з сирною начинкою та броколі tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготування

Почніть із начинки. Наріжте болгарський перець, броколі та подрібніть зелень. Додайте до овочів 40 г тертого твердого сиру і 100 г вершкового сиру. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте до однорідної кремової маси. Куряче філе підготуйте окремо, зробіть кілька проколів у м’ясі, щоб спеції краще проникли всередину. Потім акуратно виріжте глибоку кишеньку в кожному шматочку філе. Наповніть отримані «кишеньки» сирно-овочевою начинкою максимально щільно. Для ароматної скоринки змішайте сіль, перець, паприку, коріандр, спеції для курки та сушений часник. Натріть цією сумішшю філе з усіх боків. Перекладіть м’ясо у форму та відправте у розігріту духовку. Запікайте 30 хв за температури 200°C. Якщо шматочки філе великі, збільште час приготування ще на 5–10 хв.

Куряче філе з сирно-овочевою начинкою — це саме той випадок, коли корисна страва має святковий вигляд і зовсім не нагадує «дієтичне меню».

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