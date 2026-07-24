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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
1 хв

Куряче філе з сирною начинкою та броколі: рецепт корисної вечері

Коли хочеться приготувати щось смачне, але без довгого стояння біля плити, на допомогу приходять прості рецепти з правильним балансом інгредієнтів. Куряче філе давно стало фаворитом серед прихильників здорового харчування, але навіть його можна зробити цікавішим.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
141 ккал
Коментарі
Куряче філе з сирною начинкою та броколі tiktok.com/@mil_alexx_pp

Куряче філе з сирною начинкою та броколі tiktok.com/@mil_alexx_pp

Ніжне куряче філе, соковиті овочі, вершковий сир і ароматні спеції — страва, яка доводить, що правильне харчування зовсім не означає нудне меню. Цей рецепт, про який розповіли на сторінці mil_alexx_pp, поєднує багато білка, мінімум зайвих інгредієнтів і неймовірно апетитний вигляд. Ідеальний варіант для обіду, вечері чи поживного перекусу.

Інгредієнти

куряче філе
2 шт. (приблизно 600–700 г)
болгарський перець
100 г
броколі
150 г
свіжа зелень (кріп і петрушка)
1 пучок
твердий сир
40 г
вершковий сир
120 г
сіль
чорний перець
паприка
суміш спецій для курки
сушений часник
сушений коріандр
Куряче філе з сирною начинкою та броколі tiktok.com/@mil_alexx_pp

Куряче філе з сирною начинкою та броколі tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготування

  1. Почніть із начинки. Наріжте болгарський перець, броколі та подрібніть зелень.

  2. Додайте до овочів 40 г тертого твердого сиру і 100 г вершкового сиру.

  3. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте до однорідної кремової маси.

  4. Куряче філе підготуйте окремо, зробіть кілька проколів у м’ясі, щоб спеції краще проникли всередину.

  5. Потім акуратно виріжте глибоку кишеньку в кожному шматочку філе.

  6. Наповніть отримані «кишеньки» сирно-овочевою начинкою максимально щільно.

  7. Для ароматної скоринки змішайте сіль, перець, паприку, коріандр, спеції для курки та сушений часник.

  8. Натріть цією сумішшю філе з усіх боків.

  9. Перекладіть м’ясо у форму та відправте у розігріту духовку.

  10. Запікайте 30 хв за температури 200°C. Якщо шматочки філе великі, збільште час приготування ще на 5–10 хв.

Куряче філе з сирно-овочевою начинкою — це саме той випадок, коли корисна страва має святковий вигляд і зовсім не нагадує «дієтичне меню».

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
8
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