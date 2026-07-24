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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
1 хв

Брат короля Чарльза III дасть свідчення в суді: що про це відомо

Брат короля Чарльза — Ендрю Маунтбеттен-Віндзор — дасть свідчення в суді наступного тижня.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Експринц Ендрю

Експринц Ендрю / © Associated Press

Судовий розгляд почався після того, як Алексу Дженкінсону було пред’явлено обвинувачення за двома пунктами: використання погроз, образ або принизливої поведінки з метою переслідування будь-кого або заподіяння тривоги чи страждань. Передбачається, що одне з цих звинувачень пов’язане з Ендрю. Наступного дня після пред’явлення звинувачення Дженкінсон постав перед Вестмінстерським магістратським судом через відеозв’язок і заявив про свою невинність.

Потім було призначено дату судового розгляду на 29 липня, і Ендрю отримав дозвіл бути присутнім на суді лише для надання свідчень теж через відеозв’язок, пише express.

Експринц Ендрю / © Getty Images

Експринц Ендрю / © Getty Images

Раніше повідомлялося, що інцидент стався у травні, коли Ендрю вигулював собак неподалік свого нового будинку на фермі Марш у маєтку Сандрінгем. На той момент колишній герцог перебував у супроводі одного зі своїх особистих охоронців.

Передбачуваний інцидент стався через кілька місяців арешту Ендрю за підозрою у посадовому злочині. Його затримали для допиту в поліції і того ж дня відпустили під слідство, проте розслідування все ще триває. Відтоді експринц веде дуже замкнений спосіб життя, його часто можна побачити лише біля його будинку в Норфолку або в машині чи на прогулянці з собаками.

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Дата публікації
Кількість переглядів
92
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