- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 1309
- Час на прочитання
- 2 хв
Арешт колишнього принца Ендрю: з’явилися перші фотографії, зроблені біля його будинку в Норфолку
Сьогодні, у день свого 66-річчя, Ендрю Маунтбаттен-Віндзор був заарештований і перебуває під вартою, а в його новому тимчасовому будинку Вуд-Фарм тривають обшуки.
Сьогодні вранці поліція долини Темзи затримала молодшого брата короля Чарльза за підозрою у посадовому злочині.
Представник компанії Thames Valley заявив: «Сьогодні ми заарештували чоловіка віком близько шістдесяти років із Норфолка за підозрою у посадовому злочині».
У поліції повідомили, що їхні співробітники проводять обшуки за адресою в Норфолку — ймовірно, це Вуд-Фарм, де Ендрю перебуває у вигнанні, і за адресою в Беркширі — ймовірно, це Роял-Лодж у Віндзорі, де він проживав понад 20 років до цього місяця, пише Daily Mail.
Також були зроблені фотографії, на яких видно, як чоловіки в цивільному одязі (імовірно, поліцейські) виходять з автомобіля без розпізнавальних знаків біля будинку Ендрю Маунтбаттен-Віндзора в Норфолку.
Менш ніж за годину після цього було сфотографовано кортеж, до складу якого входили щонайменше два королівські позашляховики Land Rover, пов'язані з Ендрю. Його арешт було підтверджено о 10:08 ранку.
Протягом останніх десяти днів детективи розслідували його дії як торгового представника Великої Британії після того, як електронні листи зі справи Епштейна вказували на те, що він ділився конфіденційною інформацією зі своїм другом-педофілом, включаючи звіти про його офіційні візити та потенційні інвестиційні можливості.
Король Чарльз миттєво відреагував на арешт брата Ендрю — Букінгемський палац випустив офіційну заяву.
Також представники ЗМІ збираються біля Вуд-Фарм для висвітлення подій.