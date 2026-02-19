Арешт колишнього принца Ендрю: з’явилися перші фотографії, зроблені біля його будинку в Норфолку

Колишній принц Ендрю / © Getty Images

Реклама

Сьогодні вранці поліція долини Темзи затримала молодшого брата короля Чарльза за підозрою у посадовому злочині.

Представник компанії Thames Valley заявив: «Сьогодні ми заарештували чоловіка віком близько шістдесяти років із Норфолка за підозрою у посадовому злочині».

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

У поліції повідомили, що їхні співробітники проводять обшуки за адресою в Норфолку — ймовірно, це Вуд-Фарм, де Ендрю перебуває у вигнанні, і за адресою в Беркширі — ймовірно, це Роял-Лодж у Віндзорі, де він проживав понад 20 років до цього місяця, пише Daily Mail.

Реклама

Також були зроблені фотографії, на яких видно, як чоловіки в цивільному одязі (імовірно, поліцейські) виходять з автомобіля без розпізнавальних знаків біля будинку Ендрю Маунтбаттен-Віндзора в Норфолку.

Менш ніж за годину після цього було сфотографовано кортеж, до складу якого входили щонайменше два королівські позашляховики Land Rover, пов'язані з Ендрю. Його арешт було підтверджено о 10:08 ранку.

Протягом останніх десяти днів детективи розслідували його дії як торгового представника Великої Британії після того, як електронні листи зі справи Епштейна вказували на те, що він ділився конфіденційною інформацією зі своїм другом-педофілом, включаючи звіти про його офіційні візити та потенційні інвестиційні можливості.

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор і король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз миттєво відреагував на арешт брата Ендрю — Букінгемський палац випустив офіційну заяву.

Реклама

© Getty Images

Також представники ЗМІ збираються біля Вуд-Фарм для висвітлення подій.