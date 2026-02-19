- Дата публікації
Королеву Каміллу запитали про арешт Ендрю Маунтбеттен-Віндзора під час її публічної прогулянки: як вона відреагувала
Візит королеви Камілли до концертної зали у Лондоні минув під пильною увагою преси.
Все через те, що саме сьогодні, 19 лютого, відбувся арешт Ендрю Маунтбеттен-Віндзора — молодшого брата короля Чарльза, якого підозрюють у посадовому злочині та зловживанні своїм службовим становищем.
Королева відвідала концертний зал Sinfonia Smith Square Hall, покровителькою якого вона є.
Камілла зустрілася з музикантами та переглянула обідній концерт у залі Sinfonia Smith Square Hall у Лондоні.
Коли королева йшла до своєї машини після заходу, один із присутніх запитав: «Ваша Величностей, вас турбує арешт Ендрю?». Королева помахала рукою, але не відповіла на запитання, пише People.
Для появи на публіці королева обрала сьогодні темне пальто з поясом на талії, взула чорні чоботи із замші на підборах і в руках тримала невелику чорну сумку. Макіяж та зачіска були виконані у фірмовому стилі Її Величності.
Нагадаємо, король Чарльз сьогодні випустив офіційну заяву щодо арешту його брата Ендрю.