Король Чарльз миттєво відреагував на арешт його брата Ендрю, випустивши офіційну заяву
Король Чарльз III порушив мовчання після арешту його молодшого брата — колишнього принца Ендрю, якому інкримінують посадовий злочин.
Поліція підтвердила, що Ендрю Маунтбаттен-Віндзор був заарештований за підозрою у неправомірній поведінці на державній службі.
Букінгемський палац поспішив випустити заяву від імені Його Величності короля Чарльза, в якій йдеться:
«Я з глибоким занепокоєнням дізнався новини про Ендрю Маунтбаттен-Віндзора та підозри в неправомірній поведінці на державній службі. Далі буде повний, справедливий і належний процес розслідування цього питання належним чином та відповідними органами.
У цьому, як я вже казав, вони користуються нашою повною і щирою підтримкою та співпрацею. Дозвольте мені чітко заявити: закон має перемогти. Оскільки цей процес триває, було б недоречно з мого боку давати подальші коментарі щодо цього питання. Тим часом моя сім’я і я продовжуватимемо виконувати свій обов’язок та служити вам усім».
У підписі цієї заяви написано «Чарльз Р.», що означає, що вона опублікована особисто від імені короля.
Влада проводить розслідування щодо Ендрю у зв’язку зі звинуваченням у тому, що він передавав конфіденційну інформацію покійному Джеффрі Епштейну, коли був торговим представником Великої Британії.
У заяві поліції долини Темзи йдеться: «У межах розслідування ми сьогодні (19 лютого) заарештували чоловіка у віці близько шістдесяти років із Норфолка за підозрою у посадовому злочині та проводимо обшуки за адресами в Беркширі й Норфолку. Наразі чоловік перебуває під вартою в поліції», — йдеться у заяві, де додається, що ім’я заарештованого не розголошуватиметься.
Варто зазначити, що Ендрю Маунтбаттен-Віндзор послідовно заперечує будь-які правопорушення у зв’язку з Епштейном.