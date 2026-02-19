ТСН у соціальних мережах

Король Чарльз миттєво відреагував на арешт його брата Ендрю, випустивши офіційну заяву

Король Чарльз III порушив мовчання після арешту його молодшого брата — колишнього принца Ендрю, якому інкримінують посадовий злочин.

Експринц Ендрю та король Чарльз

Експринц Ендрю та король Чарльз / © Getty Images

Поліція підтвердила, що Ендрю Маунтбаттен-Віндзор був заарештований за підозрою у неправомірній поведінці на державній службі.

Експринц Ендрю / © Associated Press

Експринц Ендрю / © Associated Press

Букінгемський палац поспішив випустити заяву від імені Його Величності короля Чарльза, в якій йдеться:

«Я з глибоким занепокоєнням дізнався новини про Ендрю Маунтбаттен-Віндзора та підозри в неправомірній поведінці на державній службі. Далі буде повний, справедливий і належний процес розслідування цього питання належним чином та відповідними органами.

У цьому, як я вже казав, вони користуються нашою повною і щирою підтримкою та співпрацею. Дозвольте мені чітко заявити: закон має перемогти. Оскільки цей процес триває, було б недоречно з мого боку давати подальші коментарі щодо цього питання. Тим часом моя сім’я і я продовжуватимемо виконувати свій обов’язок та служити вам усім».

У підписі цієї заяви написано «Чарльз Р.», що означає, що вона опублікована особисто від імені короля.

Заява короля Чарльза ІІІ / © royal.uk

Заява короля Чарльза ІІІ / © royal.uk

Влада проводить розслідування щодо Ендрю у зв’язку зі звинуваченням у тому, що він передавав конфіденційну інформацію покійному Джеффрі Епштейну, коли був торговим представником Великої Британії.

У заяві поліції долини Темзи йдеться: «У межах розслідування ми сьогодні (19 лютого) заарештували чоловіка у віці близько шістдесяти років із Норфолка за підозрою у посадовому злочині та проводимо обшуки за адресами в Беркширі й Норфолку. Наразі чоловік перебуває під вартою в поліції», — йдеться у заяві, де додається, що ім’я заарештованого не розголошуватиметься.

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор / © Associated Press

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор / © Associated Press

Варто зазначити, що Ендрю Маунтбаттен-Віндзор послідовно заперечує будь-які правопорушення у зв’язку з Епштейном.

