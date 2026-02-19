- Дата публікації
-
- Категорія
- Косметологія
- Кількість переглядів
- 96
- Час на прочитання
- 3 хв
Догляд за шкірою наприкінці зими: як захистити і чим зволожити
Наприкінці зими шкіра відчуває втому від морозу, сухого повітря та перепадів температур. Тож розповідаємо, які засоби допоможуть пережити міжсезоння без сухості та дискомфорту.
Зміни температури та вологості повітря швидко позначаються на стані шкіри: вона втрачає вологу, тьмяніє, стає чутливою та схильною до лущення. У міжсезоння важливо не ускладнювати рутину, а зробити її більш адаптивною: м’яке очищення, підтримка захисного бар’єру та достатнє зволоження. Насамперед варто врахувати кілька базових рекомендацій:
Зменште температуру води під час вмивання: надто гаряча вода послаблює захисний бар’єр.
Контролюйте мікроклімат у приміщенні. Зволожувач повітря або навіть проста ємність із водою біля джерела тепла допоможуть мінімізувати втрату вологи.
Не забувайте про губи та руки: живильний бальзам і крем допоможуть запобігти сухості й тріщинам.
Пийте достатньо води та робіть короткі перерви, якщо довго перебуваєте в одному приміщенні — навіть коли надворі мороз чи, навпаки, відлига.
Щоб упевнено захистити обличчя й тіло від сезонного зневоднення, ми зібрали шість продуктів, які варто мати під рукою в цей період.
Зволожувальний тонер Glow Replenishing Rice Milk від Beauty of Joseon
Цей засіб — знахідка для тих, у кого після вмивання одразу з’являється відчуття стягнутості та сухості. Рисове молочко працює як легкий зволожувальний шар, який повертає шкірі м’якість ще до нанесення крему. Його зручно наносити руками, ніби «вбиваючи» — особливо вранці, коли не хочеться перевантажувати шкіру.
Бальзам для губ Plump Plump Balm від Aweskin
У міжсезоння губи потребують особливого догляду. Формула з натуральними оліями та гіалуроновою кислотою пом’якшує й розгладжує дрібні тріщини, а бджолиний віск створює тонкий захисний шар, що допомагає утримувати вологу та захищає від вітру. Бальзам можна наносити тонким шаром впродовж дня, а на ніч — як маску, щоб вранці губи були м’якими та зволоженими.
Відновлювальний крем Happier Barrier від Geek & Gorgeous
Якщо шкіра раптово стала чутливішою, з’явилося відчуття стягнутості або почервоніння — це сигнал, що бар’єр ослаб. Цей відновлювальний крем варто додати саме в такі дні. Він не перевантажує, але гарно заспокоює шкіру, допомагаючи їй швидше відновитися. Найкраще наносити його ввечері або вранці перед виходом на холод і вітер.
Atoderm Shower Oil від Bioderma
Олійка м’яко очищає шкіру, не змиваючи природні ліпіди, тому вже в душі вона відчувається більш захищеною. Особливо актуально у період морозів, коли гаряча вода може посилювати сухість.
Retinol Body Treatment від Sensilis
Засіб допомагає вирівняти текстуру шкіри та підтримує її пружність навіть у холодний сезон, водночас не провокуючи надмірної сухості. Наносьте ввечері кілька разів на тиждень і обов’язково поєднуйте з додатковим зволоженням у дні без ретинолу. Якщо шкіра чутлива — рідше, щоб звикла.
Крем для рук Banana Drama від Aweskin
У холодні дні руки потребують не меншої уваги, ніж обличчя, а цей крем — це той випадок, коли його хочеться наносити частіше: він добре живить шкіру, швидко вбирається й не залишає липкості. Ідеальний варіант для сумки або робочого столу, щоб підтримувати комфорт впродовж цілого дня.