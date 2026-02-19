Догляд за шкірою наприкінці зими: як захистити і чим зволожити

© Credits

Зміни температури та вологості повітря швидко позначаються на стані шкіри: вона втрачає вологу, тьмяніє, стає чутливою та схильною до лущення. У міжсезоння важливо не ускладнювати рутину, а зробити її більш адаптивною: м’яке очищення, підтримка захисного бар’єру та достатнє зволоження. Насамперед варто врахувати кілька базових рекомендацій:

Зменште температуру води під час вмивання: надто гаряча вода послаблює захисний бар’єр.

Контролюйте мікроклімат у приміщенні. Зволожувач повітря або навіть проста ємність із водою біля джерела тепла допоможуть мінімізувати втрату вологи.

Не забувайте про губи та руки: живильний бальзам і крем допоможуть запобігти сухості й тріщинам.

Пийте достатньо води та робіть короткі перерви, якщо довго перебуваєте в одному приміщенні — навіть коли надворі мороз чи, навпаки, відлига.

Щоб упевнено захистити обличчя й тіло від сезонного зневоднення, ми зібрали шість продуктів, які варто мати під рукою в цей період.

Зволожувальний тонер Glow Replenishing Rice Milk від Beauty of Joseon

Цей засіб — знахідка для тих, у кого після вмивання одразу з’являється відчуття стягнутості та сухості. Рисове молочко працює як легкий зволожувальний шар, який повертає шкірі м’якість ще до нанесення крему. Його зручно наносити руками, ніби «вбиваючи» — особливо вранці, коли не хочеться перевантажувати шкіру.

Бальзам для губ Plump Plump Balm від Aweskin

У міжсезоння губи потребують особливого догляду. Формула з натуральними оліями та гіалуроновою кислотою пом’якшує й розгладжує дрібні тріщини, а бджолиний віск створює тонкий захисний шар, що допомагає утримувати вологу та захищає від вітру. Бальзам можна наносити тонким шаром впродовж дня, а на ніч — як маску, щоб вранці губи були м’якими та зволоженими.

Відновлювальний крем Happier Barrier від Geek & Gorgeous

Якщо шкіра раптово стала чутливішою, з’явилося відчуття стягнутості або почервоніння — це сигнал, що бар’єр ослаб. Цей відновлювальний крем варто додати саме в такі дні. Він не перевантажує, але гарно заспокоює шкіру, допомагаючи їй швидше відновитися. Найкраще наносити його ввечері або вранці перед виходом на холод і вітер.

Atoderm Shower Oil від Bioderma

Олійка м’яко очищає шкіру, не змиваючи природні ліпіди, тому вже в душі вона відчувається більш захищеною. Особливо актуально у період морозів, коли гаряча вода може посилювати сухість.

Retinol Body Treatment від Sensilis

Засіб допомагає вирівняти текстуру шкіри та підтримує її пружність навіть у холодний сезон, водночас не провокуючи надмірної сухості. Наносьте ввечері кілька разів на тиждень і обов’язково поєднуйте з додатковим зволоженням у дні без ретинолу. Якщо шкіра чутлива — рідше, щоб звикла.

Крем для рук Banana Drama від Aweskin

У холодні дні руки потребують не меншої уваги, ніж обличчя, а цей крем — це той випадок, коли його хочеться наносити частіше: він добре живить шкіру, швидко вбирається й не залишає липкості. Ідеальний варіант для сумки або робочого столу, щоб підтримувати комфорт впродовж цілого дня.