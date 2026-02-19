Котлета по-французьки з карамелізованим ананасом tiktok.com_@o_gorodnik

Котлета по-французьки — це класика, яку знає майже кожен гурман, однак що як додати до неї трохи сучасного шарму? Секрет шефа Олександра Огородніка — шар карамелізованої цибулі та кільце ананаса, який робить страву не лише соковитою, а й яскравою на смак та вигляд. У поєднанні з хрусткою сирно-майонезною скоринкою ця котлета стає справжнім гастрономічним витвором.

Цибуля

Інгредієнти

Цибуля 300 г

Олія

Сіль

Цукор 2 ст. л

Білий винний оцет 2 ст. л

Вершкове масло 10 г

Тим’ян

Приготування

Наріжте цибулю тонкою соломкою. Обсмажте на олії з дрібкою солі до прозорості та золотистого кольору. Додайте цукор, оцет та вершкове масло. Протушкуйте 5–7 хв. В кінці можна додати трохи тим’яну для аромату.

Результат — солодка, м’яка і ніжна цибуля, яка тане на язику та ідеально гармонує з курячим фаршем та сиром.

Котлета по-французьки

Інгредієнти на одну котлету

Курячий фарш 150 г

Сіль

Перець

Карамелізована цибуля

Сир брі

Ананас

Горіхи

Хрустка скоринка на 3 порції

Майонез 50 г

Тертий сир (моцарела, гауда) 50 г

Приготування

Посоліть і поперчіть фарш. Розділіть його на дві частини та сформуйте котлету через гарнірне кільце діаметром 10 см. Викладіть шари: фарш, сир брі, карамелізована цибуля та фарш. Акуратно притисніть. Обсмажте котлету з обох боків до рум’яної скоринки. Змішайте майонез із тертим сиром, додайте дрібку цукру, солі та перцю. Викладіть 30 г суміші зверху на котлету. Запікайте у духовці 10 хв за 190°C на режимі гриль.

Ананас і горіхи

Ананас карамелізується на сухій сковороді кілька хвилин, поки не набуде золотистого кольору та солодкого смаку. Потім його викладають зверху на котлету та посипають горіхами. Цей акцент додає страві трішки фруктової свіжості та хрустку текстуру.

Котлета по-французьки з карамелізованим ананасом — це більше ніж обід. Це страва, яка вражає поєднанням текстур. Вона проста у приготуванні, але смакує мов справжній ресторанний шедевр.