Котлети з плавленого сиру: рецепт цікавої страви

Котлети з плавленого сиру tiktok.com_@top_havchik_cooking

Фудблогерка Anastasia Simashko поділилася простим рецептом, який перетворився на маленький локальний тренд: хрусткі, золотисті та неймовірно ароматні сирні котлетки, від яких складно відірватися.

Інгредієнти Плавлений сир 2 шт. Яйця 2 шт. Борошно 3 ст. л Сіль Перець Панірування Олія

Приготування

Натріть сир. Плавлений сир найкраще натирати охолодженим, так він тримає форму та не липне. Додайте яйця та спеції. Змішайте сир із яйцями, сіллю та перцем. Масу потрібно трохи збити, щоб вона стала однорідною. Вмішайте борошно. Додайте три столові ложки борошна, воно дає потрібну густоту. Консистенція має бути такою, щоб легко формувалися котлетки. Сформуйте котлети. Руки змочуємо водою, так маса не липне. Формуємо невеликі, акуратні кружечки. Обваляйте у паніруванні. Панірувальні сухарі обовʼязкові. Вони дадуть хрумкість і красивий рівномірний колір. Смаження. Готуємо на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Важливо не поспішати та не перегрівати олію, щоб котлетки не підгоріли.

Ніжні, м’які всередині, ароматні та водночас з підсмаженою скоринкою, ці котлетки ідеально поєднуються зі сметаною, часниковим соусом або навіть з легким йогуртовим дипом. Їх можна подавати як перекус, сніданок, закуску до святкового столу чи як гарнір до овочів.