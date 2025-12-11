ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

Це до снаги лише найуважнішим: знайдіть 3 відмінності на фото зі сцени злочину

Знайдіть три відмінності між двома фото судмедексперта за 31 секунду.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Телефон

Телефон / © unsplash.com

У мережі набирає популярності новий тест на уважність, який пропонує користувачам випробувати свою спостережливість. Перед вами розміщено два зображення, на яких зображений судово-медичний експерт під час збору доказів. Хоча візуально картинки здаються ідентичними, насправді між ними приховані три невеликі відмінності.

Про це повідомляє Jagranjosh.

Завдання

Спробуйте знайти всі три відмінності за 31 секунду.

Спробуйте розгадати головоломку. / © Jagran Josh

Спробуйте розгадати головоломку. / © Jagran Josh

Підказка: Розбіжності можуть стосуватися кольору, форми або ледь помітного зміненого розташування елементів. Не поспішайте і зосередьтеся на деталях, щоб жодна з них не вислизнула від вашого погляду.

Відповідь

Відповідь до головоломки. / © Jagran Josh

Відповідь до головоломки. / © Jagran Josh

Нагадаємо, що головне у вашому характері — дізнайтеся з тесту.

Також ми раніше писали про ще один психологічний тест. Те, що першим ви побачите на зображенні, розкриє ваш стиль спілкування.

Дата публікації
Кількість переглядів
128
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie