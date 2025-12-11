"Король втеч" накивав п’ятами з в’язниці вчетверте за 16 років: хто він і як йому це вдалося (фото)

Тюрма / © Pixabay

В Італії албанський в’язень, якого вже багато років називають «королем втеч», знову підтвердив свою репутацію — він утік із в’язниці вчетверте за останні 16 років.

Про це пише Oddity Central.

41-річний Тома Таулант, уродженець Албанії, здійснив чергову зухвалу втечу з міланської в’язниці суворого режиму «Опера», використавши доволі кінематографічний метод.

За даними слідства, йому вдалося непомітно винести напилок із тюремної майстерні, а потім за його допомогою розрізати металеві решітки на вікні своєї камери. Після цього Таулант спустився вниз мотузкою, яку власноруч зробив із зав’язаних між собою простирадл.

Засуджений, чий термін мав завершитися лише 2048 року, зміг перетнути внутрішній двір в’язниці та непомітно піднятися на зовнішню стіну.

Деякі джерела повідомляють, що камери відеоспостереження таки зафіксували його рух, однак сигнал тривоги не спрацював. Ймовірно, це сталося через те, що втеча збіглася у часі зі зміною варти.

Попри видовищність останнього інциденту, найбільше уваги привертає історія самого Томи Тауланта — чоловіка, який вважається справжнім професіоналом із втеч. Це вже четвертий випадок, коли йому вдалося покинути місця позбавлення волі. Уперше він утік 2009 року з тюрми в Терні, потім повторив успіх 2013-го в Пармі. А 2023 року — втечею з бельгійської в’язниці, скориставшись «людською пірамідою», яку сформували інші ув’язнені, щоб він зміг перелізти через стіну.

Попри те що 41-річний «король втеч» щоразу недовго залишався на волі, його здатність знову й знову прориватися з різних установ вразила громадськість та привернула увагу медіа. Його останній успіх також спричинив чергову хвилю критики на адресу італійської пенітенціарної системи, де роками існують проблеми з переповненістю та нестачею персоналу.

