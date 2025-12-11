ТСН у соціальних мережах

У мініатюрному бікіні і на матрасі: Елізабет Герлі спокусливо поплавала у басейні

Британська акторка похизувалася і стрункою фігурою, і новим купальником.

Елізабет Герлі поділилася з фоловерами в Instagram відео з відпочинку. Акторка показала, як релаксувала у басейні просто неба.

Зірка спокусливо позувала, плаваючи на матрасі. Вона продемонструвала ідеальну фігуру у мініатюрному бікіні свого власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Волосся у Ліз було зібране у пучок, а на обличчі були сонцезахисні окуляри.

«Плаваючи в небесах», — підписала відеоролик Герлі.

Нагадаємо, минулого разу Елізабет Герлі показалася у білому купальнику з ніжним бірюзово-блакитним принтом пейслі.

