У мініатюрному бікіні і на матрасі: Елізабет Герлі спокусливо поплавала у басейні

Елізабет Герлі

Реклама

Елізабет Герлі поділилася з фоловерами в Instagram відео з відпочинку. Акторка показала, як релаксувала у басейні просто неба.

Зірка спокусливо позувала, плаваючи на матрасі. Вона продемонструвала ідеальну фігуру у мініатюрному бікіні свого власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Волосся у Ліз було зібране у пучок, а на обличчі були сонцезахисні окуляри.

«Плаваючи в небесах», — підписала відеоролик Герлі.

Реклама

Нагадаємо, минулого разу Елізабет Герлі показалася у білому купальнику з ніжним бірюзово-блакитним принтом пейслі.