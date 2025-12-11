ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
62
Время на прочтение
1 мин

В миниатюрном бикини и на матрасе: Элизабет Херли соблазнительно поплавала в бассейне

Британская актриса похвасталась и стройной фигурой, и новым купальником.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Элизабет Херли

Элизабет Херли

Элизабет Херли поделилась с фолловерами в Instagram видео с отдыха. Актриса показала, как релаксировала в бассейне под открытым небом.

Звезда соблазнительно позировала, плавая на матрасе. Она продемонстрировала идеальную фигуру в миниатюрном бикини своего собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Волосы у Лиз были собраны в пучок, а на лице были солнцезащитные очки.

"Плавая в небесах", - подписала видеоролик Херли.

Напомним, в прошлый раз Элизабет Херли показалась в белом купальнике с нежным бирюзово-голубым принтом пейсли.

Дата публикации
Количество просмотров
62
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie