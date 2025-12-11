В миниатюрном бикини и на матрасе: Элизабет Херли соблазнительно поплавала в бассейне

Элизабет Херли

Элизабет Херли поделилась с фолловерами в Instagram видео с отдыха. Актриса показала, как релаксировала в бассейне под открытым небом.

Звезда соблазнительно позировала, плавая на матрасе. Она продемонстрировала идеальную фигуру в миниатюрном бикини своего собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Волосы у Лиз были собраны в пучок, а на лице были солнцезащитные очки.

"Плавая в небесах", - подписала видеоролик Херли.

Напомним, в прошлый раз Элизабет Херли показалась в белом купальнике с нежным бирюзово-голубым принтом пейсли.