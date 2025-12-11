Кот остался без еды из-за визита к ветеринару: реакция пушистика рассмешила пользователей Сети

Недоволен Китти / © скриншот с видео

Жительница США, 27-летняя Кортни из штата Оклахома, была вынуждена лишить своего 16-летнего кота Китти еды на несколько часов, однако столкнулась с неожиданной реакцией любимца.

Привыкший к своему привычному режиму питания и порциям кот совсем не собирался мириться с тем, что его ограничивают в еде, даже ненадолго. Забавная история из своей жизни Кортни поделилась в TikTok.

Владелица котика призналась в комментарии для издания Newsweek, что Китти привык к тому, что в свободном доступе у него всегда есть сухой корм. Влажное же животное получает тогда, когда владелица просыпается.

Однако недавно привычный режим питания Китти пришлось сменить на время: коту нужно было пробыть несколько часов без еды. Именно такое требование выдвинул ветеринар, у которого питомцу нужно было пройти процедуру.

«Я не кормила его с 8:30 вчера вечером, а сейчас уже почти 10:30 утра», — рассказала Кортни.

После таких «голодных пыток» она поняла, что ее кот совсем не готов мириться с ограничениями. Животное уселось на диване неподалеку от владелицы и молча смотрело на женщину, устремив на нее грустный или даже сердитый взгляд.

Кот просидел так некоторое время, пристально вглядываясь в свою хозяйку и молча требуя законную пищу. В это время он даже глазом не моргнул.

Такая реакция животного быстро стала популярна среди пользователей TikTok. Видеоролик собрал более 111 тысяч избраний и сотни комментариев. Вот некоторые из них:

«Пожалуйста, сообщите нам, когда его накормят и кот не будет больше планировать вашу смерть», — отметил один из пользователей;

«Моя голодание для тебя шутка?», — посмеялся другой комментатор;

«Он действительно нахмурился», — заметил еще один пользователь.

Стоит заметить, что владельцам советуют перед процедурами любимцев у ветеринаров тщательно подготовиться, в частности позаботившись о покое животного и создании комфортных условий.

К слову, для здоровья и активности взрослую кошку в среднем следует кормить дважды в день — утром и вечером, что соответствует ее естественным биоритмам. Котят до 6 месяцев кормят 4-5 раз в день. Беременные и больные кошки могут нуждаться в пище 3-4 раза в день небольшими порциями, что лучше согласовать с ветеринаром.