Котов будут лечить от ожирения ведущими методами: ученые тестируют имплантат

Толстый кот / © Credits

Реклама

Калифорнийская компания Okava Pharmaceuticals начала клинические испытания имплантата OKV-119 на основе GLP-1 для снижения лишнего веса у кошек. Этот небольшой подкожный имплантат, который постепенно высвобождает препарат в течение шести месяцев, имеет потенциал улучшить качество жизни домашних любимцев и заменить неэффективные диеты.

Об этом пишет Health Day.

Препараты для снижения веса больше не ограничиваются только человеческой медициной — вскоре они могут стать доступными и для домашних любимцев. Калифорнийская компания Okava Pharmaceuticals начала клиническое исследование GLP-1-препарата для контроля веса у 50 кошек. Метод лечения предусматривает использование маленького подкожного имплантата OKV-119, который медленно высвобождает вещество в течение полугода.

Реклама

Исследование MEOW-1 относится к первым подобным проектам. Как объясняют в компании, имплантат «разработан для имитации многих физиологических эффектов голодания — улучшение чувствительности к инсулину, уменьшение жировой массы и более эффективного обмена энергии — без необходимости значительно менять схемы кормления или разрушать связь между человеком и животным, которая часто основывается на еде».

Новое средство может повысить качество жизни животных и помочь им здоровее стареть.

Специалисты отмечают, что у около 60% кошек в США есть избыточный вес, что повышает вероятность развития диабета и других заболеваний.

«В ветеринарной медицине за последние 100 лет единственным рецептом было: кормить меньше, двигаться больше — и это просто не работает для всех типов ожирения», — отметил ветеринар и эксперт по проблемам веса у животных доктор Эрни Уорд.

Реклама

По его словам, новый имплантат может быть полезным не только для уменьшения веса, но и благодаря эффектам, которые GLP-1 демонстрирует у людей — в частности, в контроле диабета и улучшении общего состояния здоровья.

Впрочем, Уорд отмечает ряд неопределенностей: стоимость, возможные побочные эффекты и фактическую эффективность. В Okava оценивают, что после получения разрешения имплантат может стоить владельцам около 100 долл. в месяц.

Некоторые хозяева животных уже размышляют над возможностью такого лечения.

«Он проводит большинство дней во сне. Он любитель поваляться… большой любитель. Я думаю, что если бы мой ветеринар сказал: «У него диабет. Мы перепробовали все остальное. Надо рассмотреть этот вариант», — тогда, конечно, да», — рассказала Саванна Тилкинг о своем десятилетнем коте весом 9,5 кг.

Реклама

Результаты исследования MEOW-1 ожидают уже следующим летом. В компании планируют подать документы для утверждения имплантата FDA в течение двух лет.

Также разрабатывается похожая версия препарата для собак.

К слову, для здоровья и активности взрослую кошку в среднем следует кормить дважды в день — утром и вечером, что соответствует ее естественным биоритмам. Котят до 6 месяцев кормят 4-5 раз в день. Беременные и больные кошки могут нуждаться в еде 3-4 раза в день небольшими порциями, что лучше согласовать с ветеринаром.