Астрология
166
2 мин

Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 8-14 декабря

Финансы играют немаловажную – а порой и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Мила Королева
Деньги

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится.

Неудивительно, что хочется знать, когда же – наконец! – можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 8 по 14 декабря?

Овен

Удачным окажется любое начинание, цель которого – финансовый успех, поэтому не стоит медлить – нужно как можно быстрее приступать к реализации тех проектов, которые были отложены на потом.

Телец

Время благоприятно для переговоров с начальством – особенно если их целью является повышение заработной платы: на этой неделе руководства без лишних вопросов удовлетворит просьбу материального характера.

Близнецы

Можно – и нужно – продолжать работу над воплощением в жизнь своей мечты, которая долгое время казалась недостижимой, сейчас обстоятельства для того, чтобы сказку сделать былью, сложатся наилучшим образом.

Рак

Время благоприятно для финансовых операций любой степени сложности: рекомендуется платить по счетам – в том числе, и коммунальным, открывать банковские карты и депозиты: которые быстро начнут приносить дивиденды.

Лев

На этой неделе удачными будут финансовые операции, в которых необходимо соблюсти баланс: представителям знака легко удастся свести дебет с кредитом, навести полный порядок в делах и документах.

Дева

К поставленной цели необходимо идти уверенно, не обращая внимания на препятствия, в противном случае, удача – в том числе и финансовая – уплывет к тем, кто не тормозит и не сомневается в своих силах.

Весы

Финансовые действия, которые намечены на это время, плохо сочетаются с риском, поэтому от соответствующего стиля поведения лучше отказаться, а любые поступки необходимо просчитывать на несколько шагов вперед.

Скорпион

Благотворительностью необходимо заниматься всегда, но на этой неделе – особенно, поскольку сделанные в это время добрые дела очень быстро вернутся бумерангом к тем, от кого будут исходить. .

Стрелец

От финансовых операций, какой бы сложности они ни были, в это время лучше отказаться: слишком велика вероятность допустить небольшую, но очень досадную ошибку, которая вместо прибыли принесет убыток.

Козерог

Не стоит соглашаться на выполнение несложной работы, за которую при этом обещают очень хорошо заплатить: скорее всего, в «выгодном» предложении есть подвох, который незаметен на первый взгляд.

Водолей

Тем, кто хочет заработать перед праздниками, необходимо действовать в соответствии с известным принципом «больше дела, меньше слов»: общение с многочисленными друзьями необходимо перенести на другое время.

Рыбы

Нежелательно сразу же тратить полученные в это время – вполне приличные – деньги сразу же, приобретая сувениры, чтобы впоследствии раздарить их родным, друзьям и приятелям – лучше сделать крупное приобретение.

