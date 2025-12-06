- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 2 мин
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 8-14 декабря
Финансы играют немаловажную – а порой и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится.
Неудивительно, что хочется знать, когда же – наконец! – можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 8 по 14 декабря?
Овен
Удачным окажется любое начинание, цель которого – финансовый успех, поэтому не стоит медлить – нужно как можно быстрее приступать к реализации тех проектов, которые были отложены на потом.
Телец
Время благоприятно для переговоров с начальством – особенно если их целью является повышение заработной платы: на этой неделе руководства без лишних вопросов удовлетворит просьбу материального характера.
Близнецы
Можно – и нужно – продолжать работу над воплощением в жизнь своей мечты, которая долгое время казалась недостижимой, сейчас обстоятельства для того, чтобы сказку сделать былью, сложатся наилучшим образом.
Рак
Время благоприятно для финансовых операций любой степени сложности: рекомендуется платить по счетам – в том числе, и коммунальным, открывать банковские карты и депозиты: которые быстро начнут приносить дивиденды.
Лев
На этой неделе удачными будут финансовые операции, в которых необходимо соблюсти баланс: представителям знака легко удастся свести дебет с кредитом, навести полный порядок в делах и документах.
Дева
К поставленной цели необходимо идти уверенно, не обращая внимания на препятствия, в противном случае, удача – в том числе и финансовая – уплывет к тем, кто не тормозит и не сомневается в своих силах.
Весы
Финансовые действия, которые намечены на это время, плохо сочетаются с риском, поэтому от соответствующего стиля поведения лучше отказаться, а любые поступки необходимо просчитывать на несколько шагов вперед.
Скорпион
Благотворительностью необходимо заниматься всегда, но на этой неделе – особенно, поскольку сделанные в это время добрые дела очень быстро вернутся бумерангом к тем, от кого будут исходить. .
Стрелец
От финансовых операций, какой бы сложности они ни были, в это время лучше отказаться: слишком велика вероятность допустить небольшую, но очень досадную ошибку, которая вместо прибыли принесет убыток.
Козерог
Не стоит соглашаться на выполнение несложной работы, за которую при этом обещают очень хорошо заплатить: скорее всего, в «выгодном» предложении есть подвох, который незаметен на первый взгляд.
Водолей
Тем, кто хочет заработать перед праздниками, необходимо действовать в соответствии с известным принципом «больше дела, меньше слов»: общение с многочисленными друзьями необходимо перенести на другое время.
Рыбы
Нежелательно сразу же тратить полученные в это время – вполне приличные – деньги сразу же, приобретая сувениры, чтобы впоследствии раздарить их родным, друзьям и приятелям – лучше сделать крупное приобретение.