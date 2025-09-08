Когда будем праздновать Рождество Христово в 2025 году: будет ли у украинцев дополнительный выходной

Рождество Христово 2025 года / © unsplash.com

Это следствие календарной реформы, которую в 2023 году провели Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ). Отныне празднование Рождества 7 января по юлианскому календарю потеряло официальный государственный статус, окончательно уступив место 25 декабря.

Рождество 2025 — когда праздновать

Согласно новой церковной традиции, в Украине Рождество теперь празднуют 25 декабря, в один день с большинством христианских стран мира. В 2025 году эта праздничная дата приходится на четверг.

Хотя 25 декабря официально признан государственным праздником, действующее военное положение накладывает определенные ограничения на рабочий режим в праздничные дни, которые следует учитывать. Если раньше Рождество всегда было дополнительным выходным днем у украинцев, то из-за действия закона о военном положении все дополнительные выходные не переносятся, даже если праздник приходится на будний день.

Следовательно, в 2025 году 25 декабря, несмотря на статус государственного праздника, для большинства украинцев будет рабочим днем. Исключение будут составлять работники, которым работодатель самостоятельно предоставит выходной или сократит рабочий день.

Следует отметить, что подобная практика уже действовала в 2023-2024 годах: государственные праздники проводились без переноса и дополнительных выходных.

Рождество в Украине: что с 7 января

Празднование Рождества 7 января больше не имеет официального государственного статуса. В 2026 году этот день не предусматривает выходных и будет оставаться обычным рабочим днем даже для тех верующих, которые продолжают соблюдать старый юлианский календарь.