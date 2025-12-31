Гороскоп на 1 января для всех знаков Зодиака: день, когда будут проигрываться ситуации из прошлого

Гороскоп на 1 января / © Credits

Ситуации из прошлого будут проигрываться в сегодняшней жизни, а люди, когда-то исчезнувшие из нее, появляться снова, чтобы завершить свою миссию.

От воплощения в жизнь новых проектов в это время нужно отказаться — их реализация будет длительной и не очень удачной, но для завершения ранее начатых дел и решения бытовых вопросов день подходит идеально.

Овен

Не стоит обижаться на близких людей, даже если они позволят себе сказать что-то лишнее — скорее всего, они просто не подумают о том, что их слова могли вас задеть, аэто обстоятельство может считать уважительным

Телец

Не стоит повторять ошибки, совершенные вами в прошлом: возникновение ситуации, которая с точностью до мельчайших деталей уже происходила несколько лет назад, должно удержать от пресловутых танцев на граблях.

Близнецы

Несмотря на первый день нового года, от традиционных вечеринок и посиделок с друзьями и близкими стоит отказаться — неожиданно всплывшие старые обиды могут привести к ссоре, которая испортит «мероприятие».

Рак

Приятная во всех отношениях прибыль может прийти из самого неожиданного источника, главное — не растранжирить ее на мелочи, а потратить с пользой для себя, приобретя вещь, о которой вы давно мечтали

Лев

Критикуя себя — как, впрочем, и других — необходимо соблюдать чувство меры, целью таких замечаний должно стать исправление существующих недостатков, а не безжалостное снижение уровня самооценки.

Дева

День можно назвать «проверочным» для отношений с близкими и — особенно — любимыми людьми: по их поведению в это время можно будет судить не только об истинной мотивации их поступков, но и степени любви к вам.

Весы

Разумная доля эгоизма в этот день никому не повредит: проблемы окружающих вас людей нужно на время отложить и заняться исключительно своими делами, тем более, что они потребуют массы времени и внимания.

Скорпион

Даже в теплой приятельской компании стоит отказаться от алкоголя или хотя бы сократить его количество: он плохо скажется на вашем поведении, следствием чего станут испорченные отношения с друзьями.

Стрелец

Возможность увидеть себя — и свои поступки — со стороны, которое вы получите сегодня, дается не так часто, но всегда способствует адекватному восприятию себя и, как следствие, усилиям по самосовершенствованию.

Козерог

День благоприятен для занятий творчеством — даже если оно является всего лишь хобби, возможно создание не очередной — не отличающейся особой ценностью — поделки, а настоящего произведения искусства.

Водолей

Обстоятельства могут потребовать от вас быстрой реакции и молниеносного принятия важного решения — если удастся сосредоточиться на особенностях сложившейся ситуации, все сложится наилучшим образом.

Рыбы

Опасность приятных воспоминаний, которые нахлынут в это день, может состоять в том, что они обесценивают настоящее и будущее, поэтому стоит предаваться им пореже и жить не вчерашним, а нынешним днем.

