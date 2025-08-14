Красная Огненная Лошадь / © Credits

Неудивительно, что нам хочется узнать, что ждет нас в это время. Многие тайны может раскрыть тотем года — «нрав» одного из двенадцати животных китайского календаря рассказывает об основных его характеристиках: насколько мирным он будет, какие события наиболее вероятны в это время, а также какие качества нужно проявить людям, чтобы достичь успехов и избежать проблем.

О том, под знаком какого животного пройдет 2026 год и как изменится наша жизнь в это время, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Новый год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади — он продлится с 17 февраля 2026 года до 5 февраля 2027 года. Ее тотем занимает седьмое место в числе двенадцати знаков китайского календаря, предыдущее ее царствование было в 2014, а следующее наступит в 2038 году.

Основные характеристики года

В годы Лошади, особенно если ее стихия — Огонь, цивилизация не стоит на месте — наоборот, во всех сферах жизни происходит быстрое и активное развитие. Делаются научные и научно-технические открытия, реализуются самые смелые планы — как на глобальном, так и частном — личностном — уровне. Для многих это время станет успешным в карьерном плане, когда удастся получить завидную должность или перейти на работу своей мечты. Главное — действовать, преодолевая все препятствия, которые могут возникать на пути — для Лошади, легко берущей барьеры, это, как правило, не составляет особого труда. Также не стоит бояться принимать важные решения, над которыми нежелательно долго раздумывать: первое, что придет в голову, окажется самым правильным. Наиболее успешными окажутся люди творческих профессий, а также те, чья работа так или иначе связана с риском — разумеется, проявлять его нужно в разумных пределах.

Лошадь стихии Огня

Красная Лошадь — существо энергичное, вольное и жизнелюбивое, но при этом неугомонное и своенравное, что ярко характеризует энергии года, которые многократно будут усилены стихией Огня. Любые — прежде всего профессиональные — задачи в новом году будут решаться быстро — все будет буквально гореть в наших руках, а к тем, работа над которыми затянулась, мы, забросив их, скорее всего, никогда не вернемся. Лошадь будет покровительствовать тем, кто движется вперед, и вряд ли поможет людям медлительным, нерешительным и ленивым. Принимая важные решения, звезды рекомендуют руководствоваться интуицией — она у Лошади сильна и никогда ее не обманывает.

Какие они — люди-Лошади?

В год Лошади рождаются решительные, харизматичные и целеустремленные люди, которые точно знают, чего хотят, и смело это добиваются. Они являются прирожденными лидерами, которые готовы повести за собой своих единомышленников. Им свойственна доброта, честность и открытость — Лошадь никогда не станет держать камня за пазухой и все, что думает, скажет в глаза, даже не подозревая, что кому-то это может быть неприятно. Хозяйка года всегда поступает только так, как считает нужным, не давая никому навязать ей свою волю — не стоит даже пытаться этого делать. Поэтому Лошади не всегда подходят для работы в коллективе, но там, где они могут рассчитывать только на себя, им — на зависть многим — удается достичь феноменальных результатов.

Влюбчивые, но верные

Отношения Лошади с близкими людьми часто осложняются ее импульсивностью и непредсказуемостью — грубо говоря, она может взбрыкнуть на ровном месте, и к этому необходимо быть готовыми. Хозяйка года также очень влюбчива — она нуждается в новых впечатлениях и ярких чувствах, свободные от обязательств Лошади могут часто менять объекты своих симпатий. Однако, вступив в серьезные отношения, они чаще всего сохраняют верность своему партнеру, что, впрочем, не мешает кратковременным, но несерьезным увлечениям. Исключением являются женщины, появившиеся на свет как раз в год Огненной Лошади: считалось, что они не созданы для семейной жизни, поэтому в прежние века в восточных странах их не брали замуж, к счастью, в наше время на такой предрассудок уже не обращают внимания. К личностным качествам Лошади также надо отнести эгоизм — они всегда прежде всего зациклены на себе и только потом — на других, даже если речь идет о близких.

Главное — терпение

Хозяйке 2026 года также часто — чем бы она ни занималась — не хватает терпения, поэтому далеко не все свои начатые ею проекты — как профессиональные, так и хозяйственные — она доводит до победного конца. Также Лошади свойственно упрямство, она предпочитает «скользить по поверхности», не вникая в суть вещей.

Знаменитости, родившиеся в год Лошади

Среди знаменитостей, родившихся в год Лошади: Чингисхан, Рембрандт ван Рейн, Франклин Делано Рузвельт, Владимир Зеленский, Виктор Ющеко, Луи Пастер, Пол Маккартни, Майк Тайсон, Джеки Чан, Клинт Иствуд, Харрисон Форд, Холи Берри. Сальма Хайек, Эштон Кутчер, Дженнифер Лоуренс, Кристен Стюарт, Эмма Уотсон, Лиам Хемсворт.