Как пить виски: правила новогоднего джентльменского клуба

Хороший виски — это не для шумной компании, он требует эгоистического, даже эгоцентричного настроения.

Виски – один из самых любимых алкогольных напитков Запада. Сила и палитра ароматов покорили многие страны и породили множество национальных вариаций. Этот напиток станет хорошим дополнением к новогоднему вечеру.

Как правильно пить виски и с чем оно сочетается – в материале ТСН.ua.

Как правильно пить виски

Виски – это крепкий напиток, содержащий 40-60% спирта. Чтобы он меньше чувствовался, виски следует пить немного охлажденным. Оптимальная температура – ​​это 18-20 градусов. Пить виски с кубиками льда не стоит. Они делают температуру напитка неустойчивым: он быстро охлаждается, но затем быстро нагревается от тепла рук.

Обычно пьют виски из тумблеров – специальных стаканов с широким толстым дном. Кое-кто предпочитает бокалы для бренди с округлыми боками, известными как "сниффтеры". Популярны также бокалы-тюльпаны: в них виски магическим образом теряет сильные спиртовые ароматы и играет тонкими оттенками. Стаканы наполняют максимум на треть. Одна порция составляет около 50 граммов.

Фото: Associated Press

Ирландцы и шотландцы, по праву считающиеся королями виски, разработали целую систему дегустации виски и рассказывают о правиле пяти S:

sight – полюбоваться

smell – понюхать

swish – попробовать

swallow – проглотить

splash – разбавить

pixabay.com

Коктейли из виски

Виски и кола

Такая смесь поднимет настроение и улучшит аппетит: кофеин в коле подбодрит, а виски – снимет напряжение.

Рецепта и ппропорций здесь нет: каждый выбирает себе по душе. Впрочем, по классике, смешивают одинаковое количество ингредиентов. В смесь добавляют несколько кубиков льда и несколько листочков мяты.

pixabay.com

Айриш-кофе

Этот напиток очень хорошо согреет в зимний вечер и подарит отличный вкус.

Для приготовления понадобятся: 30 грамм молотого кофе, 100 мл воды, 10 мл сахарного сиропа, 50 мл жирных сливок и 50 мл виски. Заварите кофе, добавьте к нему сироп и виски, а сверху выложите взбитые сливки.

"Манхэттен"

Коктейль обладает насыщенным и богатым вкусом.

Рецепт: 60 мл виски или бурбона, 30 мл вермута, несколько капель биттер "Ангостура". Все напитки хорошо смешиваются между собой. В бокал можно добавить несколько кусков льда.

"Виски Сауер"

Этот напиток называют "кислым" коктейлем. Он – одно из исключений, когда виски сочетают с цитрусами.

Рецепт: 50 мл бурбона, 25 мл лимонного сока, 20 мл сахарного сиропа, белок яйца. Все смешивают в шейкере со льдом, а затем наливают в бокал. Этот напиток ободрит рецепторы и утоляет жажду.

С чем пьют виски

Виски пришел к нам из дальних шотландских краев. Любое мясо и морепродукты будут просто идеальным дополнением к бокалам благородного алкоголя. Фрукты не очень подходят. Да и такая закуска вряд ли поможет избежать похмелья.

К виски хорошо подходит сыр. Лучше всего подойдут такие сорта как гауда, пармезан, чеддер. Они достаточно пикантны, но не смогут перебить приятный аромат напитка.

Вполне допустимо подавать с традиционными для вечеринки закусками: небольшими бутербродами, орешками, шоколадными конфетами.

pixabay.com

Виски любит полумрак и уединение, а идеальное сопровождение для вечера - книга или спокойная музыка. Впрочем, этот напиток станет отличным дополнением новогоднего застолья. Он ведь быстро настраивает на веселый вечер.

Читайте также: