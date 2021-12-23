Что пить на Новый год: главные напитки праздничного стола

Праздничный новогодний стол немыслим без алкогольных напитков.

Новогодние напитки уже давно не ограничиваются традиционными "шампанское - водка". Сегодня выбор безграничен и для тех, кто любит хмельное опьянение, и для адептов здорового образа жизни. Поэтому немного креатива – и праздничная вечеринка будет яркой, веселой и подарит множество приятных воспоминаний.

Что пить на новый год – в материале TCН.ua.

Крепкий алкоголь

Крепкие напитки – это те, в которых содержание алкоголя превышает 20%. Наиболее известные среди них: виски, водка, джин, бренди, ром, текила, самбука.

Водка

Достаточно бюджетно и эффективно, если стоит цель быстро "подбодрить" крупную компанию. Каждый бокал сопровождается душевным тостом за "счастье и удачу в новом году". И непременное правило – "до дна".

Фото: Facebook

Бренди

Крепость бренди – 30-45% оборотов. По эффекту практически та же водка, но букет куда более благороден.

Фото: Facebook

Джин

Крепость можжевеловой водки – так называют этот напиток, имеет 35-45% оборотов. Он обладает мощным хвойным, пряным, терпким вкусом. В чистом виде хорошо сочетается с закусками на основе сыровяленного мяса или дорогими сортами сыра.

Фото: Facebook

Ром

Содержимое спирта в этом напитке может доходить до 60%. У него терпкий вкус. Напиток обычно подают как аперитив, а потому закуской могут стать и легкие, и более сытные блюда.

Ром. / pixabay.com

Текила

Мужчины пьют этот напиток с солью и лаймом. Для женщин подойти может более сладкая вариация: вместо соли – корица, а вместо лайма – апельсин.

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Виски

Спокойный праздник украсит бутылка хорошего виски. Закусывают его шоколадом, сыром или мясными блюдами.

Фото: Facebook

Самбука

Самбуку называют анисовой водкой, содержащей 38-42% спирта. Ее лучше пить холодной – со льдом.

Фото из открытых источников

Слабоалкогольные напитки

Слабоалкогольные напитки - это те, процентное содержание алкоголя в кторых до 20-22%. Среди таких напитков популярные вина, шампанское, мартини.

Вино

Вино – универсальный выбор для тех, хо не любит крепкие напитки. Ассортимент красных, белых и розовых вин огромен. Что касается блюд, то можно ориентироваться на стандартное правило: красное – к мясу, белое – к рыбе.

pixabay.com

Шампанское

Любимый напиток в новогоднюю ночь – игристое. Вечеринку украсят как традиционное "Советское", так и иностранные Prosecco, Asti, Franciacorta, Lambrusco.

Следует помнить, что в шампанском есть пузырьки углекислого газа. Они способствуют мгновенному всасыванию алкоголя в кровь. Поэтому игристое – лидер похмельного хит-парада.

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Мартини

Мартини принято подавать до пищи, ведь травяной букет пробуждает аппетит. Впрочем, он зачастую становится основным алкогольным напитком вечера. Универсальный вариант для разведения напитка – содовая или тоник. Закусывают его оливками или фруктами.

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Безалкогольные напитки

Для тех, кто хочет встретить Новый год без алкоголя и похмелья есть немало безалкогольных напитков. Некоторые знаменитые алкогольные миксы даже имеют свою безалкогольную "копию" – взять хотя бы "Беллини" и "Мохито".

Глинтвейн

Глинтвейн – это один из самых известных зимних горячих напитков. Его употребляют и алкогольным, и безалкогольным: здесь каждый изберет себе по душе. Как вкусовые добавки подойдут специи и пряности, дольки фруктов и ягоды.

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Пунш

Согреться поможет пунш – без вина, эля или рома в составе. Алкоголь можно заменить чаем или любимым соком. Едва ли не самый новогодний вариант – апельсиновый.

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Эг-ног

Популярен в Европе эг-ног. Готовится он на основе яиц и молока или сливок. Подают его как горячим, так и холодным.

Фото: Facebook

Сегодня выбор новогодних алкогольных или безалкогольных напитков безграничен. Каждый найдет для себя то, чего душа желает – от традиционных водки и шампанского – до менее популярных – самбуки и эг-нога.

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