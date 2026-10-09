Какой церковный праздник в Украине 16 октября

Церковный праздник 16 октября / © pexels.com

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16 октября (29 октября), в православном календаре день памяти мученика Лонгина, сотника. Лонгина традиционно называют римским сотником — командиром подразделения римских воинов. Христианское предание отождествляет его с сотником, о котором упоминают Евангелие при описании распятия Христа.

В Евангелии от Марка рассказывается, что сотник, стоявший напротив Иисуса и увидевший, как Он умер, сказал: «Человек Этот действительно был Сын Божий». Подобный эпизод содержится и в Евангелии от Матфея.

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В то же время в самых канонических Евангелиях имя этого сотника не названо. Имя Лонгин происходит из позднейшей христианской традиции, поэтому следует различать библейский текст и церковное предание о жизни святого.

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С образом Лонгина также связывают другого римского воина, упомянутого в Евангелии от Иоанна. После смерти Иисуса воин пронзил Ему копьем сторону, «и сейчас вышла кровь и вода».

В позднейшей традиции именно Лонгина стали считать воином, державшим это копье. Отсюда происходит и известный в христианской культуре образ «копья Лонгина».

По церковным преданиям, Лонгин страдал болезнью глаз. Когда капля крови Христа попала ему на глаза, он якобы получил исцеление. Этот эпизод не содержится в канонических Евангелиях и относится именно к житию.

Согласно преданию, Лонгин был свидетелем не только распятия, но и чрезвычайных явлений, сопровождавших смерть Иисуса. Евангелие рассказывают о темноте и землетрясении, после которых сотник и воины, находившиеся у Креста, были охвачены страхом.

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Самое увиденное на Голгофе, по христианской традиции, стало переломным моментом для Лонгина. Он признал Христа сыном Божиим, а позже окончательно оставил военную службу.

Житийная традиция также связывает Лонгина с охраной гробницы Христа. После Воскресения он якобы отказался скрывать произошедшее и свидетельствовал о воскресшем Иисусе.

Церковный праздник в Украине 16 октября по старому календарю

По старому календарю 16 октября в Украине чтили память священномученика Дионисия Ареопатига. В книге Деяний апостолов упоминается Дионисий Ареопагит — член афинского Ареопага, уверовавший во Христа после проповеди апостола Павла в Афинах. Впоследствии, по церковному преданию, он стал епископом Афин и проповедовал христианство.

Приметы 16 октября

Народные приметы 16 октября / © pexels.com

Воробьи прячутся под крышами и в кустах — скоро похолодает.

Если листья еще держатся на деревьях, ожидали поздней и мягкой зимы.

Низкие темные тучи считали предвестниками дождя или мокрого снега.

Что нельзя делать 16 октября

Поскольку святого Лонгина традиционно считают заместителем людей, имеющих проблемы со зрением, в этот день старались не переутомлять глаза. В частности, избегали длительного чтения при недостаточном освещении, мелком рукоделии, вышивании, шитье и другой кропотливой работе, требующей сильного зрительного напряжения.

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Что можно делать 16 октября

В народной традиции 16 октября известно как Лонгин день. Наши предки наделяли этот день особым значением и верили, что солнечный свет в это время способен укреплять здоровье и придавать силы. Поэтому в ясную погоду люди старались дольше находиться под открытым небом. Существовал также обычай доставать теплую одежду, предназначенную для холодного времени года, и оставлять ее под солнечными лучами. Считалось, что так вещи впитывают последнее осеннее тепло.

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