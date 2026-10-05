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Введение в храм Пресвятой Богородицы 2026 года: когда празднуем по новому календарю
Введение в храм Пресвятой Богородицы относится к важным праздникам церковного рока. В народной традиции этот день также известен как Третья Пречистая. Праздник посвящен событиям с детства Девы Марии и символизирует начало ее служения Богу.
После перехода украинских церквей на новый календарь привычная дата праздника изменилась. Рассказываем, когда будет Введение во храм Пресвятой Богородицы 2026 года, а также что известно об истории и традициях этого дня.
Когда Введение в храм Пресвятой Богородицы 2026 года
В 2026 году Введение в храм Пресвятой Богородицы приходится на 21 ноября. Это суббота.
Именно 21 ноября праздник отмечают по новому лианскому календарю, на который Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь перешли в 2023 году.
До календарной реформы украинцы традиционно праздновали Введение 4 декабря. Разница между старым и новым стилем составляет 13 дней, поэтому теперь Третья Пречистая приходится на конец ноября.
Итак, в 2026 году следует запомнить две даты:
21 ноября — Введение в храм Пресвятой Богородицы по новому календарю;
4 декабря — дата праздника по старому календарю.
Что означает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Согласно церковной традиции, родители Девы Марии — праведные Иоаким и Анна — долгое время не имели детей. Они молились Богу и пообещали посвятить будущего ребенка служению Господу.
Впоследствии у супругов родилась дочь Мария. Когда девочке исполнилось три года, родители выполнили свой обет и привели его в Иерусалимский храм.
По преданию, маленькая Мария самостоятельно поднялась по храмовой лестнице. Первосвященник встретил девочку и ввел ее в святыню. Это событие стало символом особого призвания Марии и началом ее духовного пути.
Именно в память об этом событии христиане ежегодно празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Почему Введение называют Третьей Пречистой
В украинской народной традиции за праздником закрепилось еще одно название — Третья Пречистая.
В народном календаре существуют три больших праздника, связанных с Богородицей, получивших название Пречистых. Третьим из них является именно Введение во храм Пресвятой Богородицы.
С этим днем наши предки связывали многие обычаи и погодные приметы. Введение также воспринимали как своеобразную границу между осенью и зимой.
Традиции на Введение во храм Пресвятой Богородицы
На Третью Пречистую верующие традиционно идут в церковь и участвуют в богослужении. В молитвах к Богородице просят о защите семьи, здоровье детей, мире и благополучии в доме.
После службы принято проводить время с близкими. Поскольку праздник приходится на период Рождественского поста, придерживающиеся его верующие учитывают установленные церковью правила поста.
Особое значение в этот день приобретают добрые дела. Можно помочь тем, кто в этом нуждается, поддержать родных или посвятить больше времени молитве и духовным размышлениям.
В то же время церковные праздники не следует воспринимать только как список бытовых запретов. Прежде всего, это время для молитвы, покоя, примирения и заботы о ближних.
FAQ
Когда Введение в храм Пресвятой Богородицы в 2026 году?
Введение в храм Пресвятой Богородицы в 2026 году будет праздноваться 21 ноября, в субботу. Это дата по новому церковному календарю. По старому стилю праздник приходится на 4 декабря. В прежние времена в этот день предсказывали этот день.
Что нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы?
На Введение верующим следует избегать ссор, оскорблений, злословия и недобрых поступков. Не следует отказывать в помощи нуждающимся. Поскольку праздник приходится на Рождественский пост, соблюдающим пост также стоит учитывать соответствующие пищевые ограничения. Главное содержание этого дня заключается не в бытовых запретах, а в молитве, добрых делах и духовном настроении.