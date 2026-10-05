Как утеплить старые окна от сквозняков: простой забытый трюк

Как утеплить окна

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Осенью и зимой даже хорошо прогретая комната может оставаться некомфортной из-за холода у окон. Шторы двигаются, подоконник становится холодным, а у рамы ощущается поток воздуха. Особенно часто такая проблема возникает со старыми деревянными окнами и пластиковыми конструкциями, которые с течением времени начали пропускать воздух.

Прежде чем вызвать мастера или менять уплотнители, можно попробовать простой временный способ. Для него понадобятся вещи, которые есть почти в каждом доме.

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Как утеплить старые окна: что понадобится для старого способа

Есть простой способ временно закрыть небольшие щели в окнах и снизить сквозняки. Для этого понадобятся обычная белая туалетная бумага и клей ПВА напоминают в издании Kertészkedj.

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Туалетную бумагу следует превратить в густую массу, которой можно будет заполнить щели в окне. После высыхания его волокна заполняют щель, а клей удерживает их вместе.

Для этого нужно:

порвать несколько листов белой туалетной бумаги на мелкие кусочки;

залить их небольшим количеством теплой воды;

подождать, пока бумага полностью размокнет;

отжать лишнюю воду;

постепенно добавить клей ПВА и перемешать, чтобы образовалась густая пластическая масса.

Консистенция должна быть такой, чтобы смесь можно было вдавить в узкую щель и она не вытекала.

Как закрыть щели на окнах

Готовую массу необходимо наносить только на неподвижные участки конструкции. Например, на небольшие щели между оконной рамой и стеной или между рамой и подоконником.

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Массу осторожно вдавливают в щель деревянной палочкой или небольшим шпателем, а поверхность выравнивают. После высыхания она образует плотный слой, препятствующий свободному прохождению воздуха.

Сам принцип прост: если холодный воздух попадает в комнату через отверстие вокруг рамы, заполнение этого отверстия уменьшает воздухообмен. Профессиональная герметизация щелей вокруг окон работает по тому же принципу. Конечно, бумага из ПВА — лишь временная домашняя альтернатива, а не полноценная замена герметика.

Сначала нужно определить, откуда именно дует

Не каждое чувство холода у окна означает, что между рамой и стеной есть щель.

Проще всего пройтись вдоль рамы с тонкой полоской бумаги. Если в определенном месте она заметно двигается, там может проникать воздух. Именно этот участок нужно осмотреть повнимательнее. Использовать для проверки зажженную свечу, как иногда советуют в бытовых инструкциях, необязательно — бумага позволяет сделать это без открытого огня.

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Причина сквозняка может быть и другой, изношенный резиновый уплотнитель, неправильное прилегание створки или ошибки при монтаже окна. Кроме того, холодное стекло само по себе может создавать движение охлажденного воздуха, которое человек воспринимает как сквозняк.

Поэтому заделывать все щели подряд не стоит.

Какие места закрывать нельзя

Особенно осторожно нужно обращаться с пластиковыми окнами. Бумажно-клеевую массу нельзя наносить на петли, замки, ручки и места, где двигается створка.

Также нельзя закрывать дренажные отверстия в нижней части пластиковой рамы. Через них наружу отводится вода, попадающая внутрь конструкции. Если заблокировать эти отверстия, влага может скапливаться в раме.

Не следует наносить смесь и непосредственно на резиновые уплотнители. Если они перестали плотно прилегать, правильнее проверить их состояние и при необходимости заменить.

Насколько долго прослужит такая «заплатка»

Рассчитывать на многие годы не нужно. Туалетная бумага и ПВА не созданы как профессиональный материал для герметизации окон.

Из-за влажности, конденсата и перепадов температур такая масса со временем может потрескаться или начать отставать от поверхности. В первоисточнике этот способ также называют временным решением примерно на один холодный сезон.

Особо осторожно следует использовать его на окрашенных деревянных рамах, перед нанесением лучше проверить смесь на небольшом незаметном участке, ведь после удаления клея покрытие может повредиться.

Что делать, если сквозняк не исчезает

Если проблема в щели между створкой и рамой, бумажная масса не поможет — она просто помешает нормально открывать окно. Для таких мест лучше использовать уплотнительную ленту для подвижных частей окон, а герметик — для неподвижных щелей.

У пластикового окна также может быть нарушена регулировка прижима створки. В таком случае конструкцию нужно отрегулировать, а если уплотнитель стал жестким, потрескался или деформировался — заменить его.

Если же воздух проходит между рамой и стеной из-за неправильного монтажа, лучше устранить причину профессионально.

Поможет ли это сохранить тепло

Если причина как раз в небольшой сквозной щели, ее закрытие сделает участок у окна более комфортным. В целом, устранение утечек воздуха является одним из способов уменьшить потери тепла, герметизация воздушных утечек и утепление могут снизить годовые расходы энергии примерно до 10%.

Но старый способ с бумагой и ПВА уместен прежде всего тогда, когда нужно быстро и дешево закрыть одну-две небольшие неподвижные щели на зиму. Если окно продувается по всему периметру или проблема повторяется каждый год, лучше найти причину и сделать нормальную герметизацию.

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