Пока батареи еще холодные: что следует сделать до начала отопительного сезона

Батареи

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До начала отопительного сезона батареи следует не только протереть сверху. За месяцы, когда они не работали, внутри радиаторов накапливаются пыль, шерсть и мелкий мусор, причем больше всего — в местах, куда практически невозможно добраться обычной тряпкой.

Пока батареи остаются холодными, их удобно тщательно почистить. И для труднодоступных мест может потребоваться неожиданный помощник — обычный фен.

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Зачем чистить батареи перед включением отопления

Особенно много пыли может скапливаться внутри панельных радиаторов с конвекторными пластинами. Когда отопление заработает, воздух будет нагреваться между ними и подниматься в комнату. Слой пыли этому мешает.

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Производитель радиаторов Stelrad объясняет, что накопление пыли между конвекторными пластинами может ограничивать движение воздуха через радиатор и снижать эффективность его работы. Поэтому снаружи батарея может выглядеть чистой, тогда как внутри будет оставаться значительное количество пыли.

К тому же после начала отопления нагретый воздух начнет поднимать накопившуюся пыль в комнату. Именно поэтому генеральную очистку удобнее провести сейчас, пока радиаторы холодные.

Как почистить радиатор обычным феном

Сначала удалите пыль с доступных поверхностей. Если есть пылесос с узкой насадкой, пройдитесь сверху и снизу радиатора и соберите все, до чего можно добраться.

Затем можно воспользоваться феном. Порядок простой:

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Постелите под батарею старое полотенце или ненужную ткань. Удалите пылесосом доступную пыль сверху, снизу и за радиатором. Включите фен в холодном воздухе без нагрева. Направьте поток воздуха сверху вниз в щели радиатора. Медленно двигайте фен вдоль всей батареи, чтобы выдувать пыль из внутренних пластин. Оказавшуюся внизу пыль соберите пылесосом. В конце протрите наружные поверхности мягкой влажной тканью.

Использование фена для удаления остатков пыли из конвекторных пластин рекомендует и Stelrad.

Специалисты по отоплению также советуют направлять поток воздуха вниз через верхнюю часть радиатора, чтобы вытеснить пыль из труднодоступных мест.

Зачем класть под батарею влажное полотенце

Если радиатор давно не чистили, сразу включать фен на максимальный поток — не лучшая идея. Вместо очищения можно получить облако пыли по всей комнате. Поэтому сначала следует убрать как можно больше пыли пылесосом.

Под батарею можно также постелить слегка влажное старое полотенце. Часть пыли, которую фен будет выдувать вниз, осядет на влажной ткани, а не разлетится по полу.

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После завершения останется свернуть полотенце и пропылесосить пол.

Почему не нужно включать горячий воздух

Фен здесь используется не для нагрева батареи. Его задача — создать поток воздуха, достаточный для того, чтобы вытеснить пыль из узких промежутков между пластинами.

Поэтому нужен холодный режим. Эксперт по отоплению Берт Мискелл в материале Homes & Gardens также рекомендует использовать для такой очистки холодный воздух. Особой пользы от горячего режима нет.

Если фена недостаточно

В батарее, которую не чистили несколько лет, пыль может сбиться в плотный ком. Одного потока воздуха тогда может оказаться недостаточно.

Сначала следует воспользоваться длинной тонкой щеткой для радиаторов или пылесосом с узкой насадкой. После этого фен поможет удалить остатки пыли из мест, куда щетка не достала.

Не следует пытаться вычистить внутренние пластины отверткой, ножом или другими острыми металлическими предметами. Ими можно повредить покрытие или тонкие радиаторные элементы. Также не стоит заливать установленную батарею водой, пытаясь вымыть пыль изнутри.

Проверьте, ничего ли не закрывает батарею

Пока отопление еще не началось, следует сделать еще одну простую проверку — посмотреть, что стоит перед радиатором.

Большой диван, кресло, декоративный экран или плотные длинные шторы могут мешать теплому воздуху нормально распространяться по комнате.

Stelrad советует не блокировать радиаторы мебелью и не сушить непосредственно на них одежду, если нужно получить максимальную теплоотдачу.

Поэтому перед началом сезона лучше освободить пространство вокруг батареи.

Что проверить, когда отопление наконец-то включат

После запуска отопления обратите внимание, равномерно ли нагревается радиатор. Если батарея остается более холодной сверху, одной из возможных причин может быть воздух внутри, тогда радиатор может потребовать развоздушивания.

Если же он горячий сверху, но холодный в нижней части, возможной причиной могут быть внутренние отложения.

Сейчас, пока батареи холодные, проще сделать то, для чего потом будет менее удобный момент: тщательно убрать пыль внутри радиаторов, очистить пространство за ними и убедиться, что мебель и шторы не перекрывают движение теплого воздуха.

На одну батарею это может занять всего несколько минут, а фен поможет добраться именно туда, куда обычной тряпкой не дотянуться.

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