Российский актёр Пашинин, прожив некоторое время в РФ, встал на защиту Украины: известный режиссёр раскрыл подробности

Анатолий Пашинин / © Facebook/Андрей Цаплиенко

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Украинский режиссёр Андрей Дончик рассказал, что происходит с актёром Анатолием Пашининым, который до начала войны был известен своими ролями в российских сериалах, а впоследствии встал на защиту Украины.

Режиссёр вспомнил о работе с артистом в сериале «Украденное счастье» и рассказал о его решении кардинально изменить свою жизнь. Об этом Андрей Дончик рассказал в интервью Анне Севастьяновой для проекта «Наедине с Гламуром». Режиссёр признался, что в своё время Пашинин поразил его не только актёрской игрой. По словам Дончика, несмотря на длительную работу в России, артист хорошо владел украинским языком.

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«Он тогда покорил меня тем, что, во-первых, прекрасно говорил по-украински, при том что, начиная с какой-то школы, он фактически уехал в Россию, там много снимался, но сохранил нормальный украинский», — вспомнил режиссёр.

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Андрей Дончик

По словам Дончика, после начала войны актер покинул Россию и вступил в ряды украинской армии. Режиссер отметил, что Пашинин служил в «Азове» и поступил на службу добровольно.

«После этого сериала и с началом военных действий он сбежал оттуда, служил в „Азове“, был зачислен в армию», — рассказал Дончик.

В то же время режиссёр признался, что уже несколько лет не виделся с актёром и не знает, где именно тот находится сейчас. По его словам, в последний раз они общались, когда Пашинин обращался к нему со сценариями и предлагал совместную работу.

«Он сейчас немного исчез из поля зрения, но он служил и занимался этим, так сказать, даже ушел добровольно», — сказал режиссёр.

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Анатолий Пашинин

Дончик также рассказал, что переход от актерской карьеры к военной службе стал для Пашинина серьезным поворотом в жизни. Ведь до этого артист имел профессию, снимался и зарабатывал в России, а после решения покинуть страну фактически оказался без привычного источника дохода.

«У него там была профессия, он что-то зарабатывал, а здесь он фактически остался без работы и без каких-либо средств к существованию, его фактически кормила армия», — отметил Андрей Дончик.

Анатолий Пашинин

Напомним, что Анатолий Пашинин родился в Украине, однако на протяжении многих лет строил актерскую карьеру в России и снимался в российских сериалах и фильмах. Широкой украинской аудитории он, в частности, запомнился ролью в сериале «Украденное счастье», режиссёром которого был Андрей Дончик.

▶️ Полный выпуск программы «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке:

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