Тина Кароль рассекретила, как будет праздновать 18-летие сына и когда он вернется в Украину

Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol

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Украинская певица и тренер 14-го сезона «Голосу країни» Тина Кароль рассекретила, как будет праздновать 18-летие сына и когда он уже вернется в Украину из-за границы.

В этом году в семье артистки будет особенная дата. Сын певицы 18 ноября станет совершеннолетним, поскольку ему исполнится 18 лет. На проекте «ЖВЛ представляє» исполнительница рассекретила, как будет праздновать день рождения Вениамина.

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К слову, сын знаменитость живет и учится в Великобритании. Тина Кароль говорит, что подберет такой день и отправится к сыну, чтобы поздравить его. При этом певица постарается поехать в Великобританию именно тогда, когда это не будет мешать учебе Вениамина. А вот сам сын Тины Кароль приедет к маме в Украину уже в декабре, когда у него будут каникулы.

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Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol

«Да, 18 лет! Он приедет уже в декабре сюда. Я к нему, конечно, приеду поздравить! Обязательно! Надо будет выкроить время в учебе, потому что дети находятся в кампусе. Есть экстренные случаи, когда к ним можно. А так они находятся в коммьюнити. Я не прерываю его учебу никакими своими эмоциональными всплесками», — поделилась артистка.

Отметим, с 2016 года сын Тины Кароль живет и учится в Великобритании. Вениамин получает образование в престижной частной школе-пансионате. Юноша выбрал такие направления: политология, экономика и бизнес.

Напомним, недавно Тина Кароль удивила причиной, почему не ходит в кино и на концерты коллег. Исполнительница призналась, что именно мешает ей наслаждаться такими видами развлечений.

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