"Это было видно": Полякова эмоционально оценила фигуру Тины Кароль и объяснила, почему считает ее "киборгом"

Оля Полякова, Тина Кароль

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Украинская певица Оля Полякова прокомментировала внешность своей коллеги Тины Кароль и заявила, что артистка сейчас выглядит значительно лучше, чем в молодости.

Своим мнением Полякова поделилась в разговоре со своим тренером на YouTube-канале. Артистка заговорила о бодишейминге и в качестве примера привела Тину Кароль.

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Полякова отметила, что, по ее мнению, Кароль от природы склонен к полноте. Певица вспомнила, какой видела коллегу в начале ее карьеры, и обратила внимание на изменения в ее внешности сейчас.

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Тина Король / © Instagram Тины Кароль

«Меня упрекают в том, что я занимаюсь бодишеймингом (дискриминация человека по внешним признакам — прим. ред). Я хочу сказать открыто: да, я бодишеймерка. Ибо я знаю, что любая женщина может сделать из себя красавицу. Посмотрите на Тину Кароль. Ну реально женщина склонна к полноте. Это всегда было видно. Она красивая, но была пухленькая», — описала артистку Полякова.

В то же время нынешней формой Кароль исполнительница искренне восхищается. Полякова подчеркнула, что певица существенно изменила свое тело дисциплиной и силой воли и теперь, по ее мнению, выглядит более эффектно, чем 20 лет назад.

«Теперь она секси-пекси киборг. Она обалдеть как выглядит! Она выглядит лучше, чем в 20. А сегодня ей 40», — заявила артистка.

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская рассекретила, какие уколы красоты делает в 60 лет. Звезда показала свой результат после.

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