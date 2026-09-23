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"Це було видно": Полякова емоційно оцінила фігуру Тіни Кароль і пояснила, чому вважає її "кіборгом"
Артистка звернула увагу на наполегливість і дисциплінованість колеги.
Українська співачка Оля Полякова прокоментувала зовнішність своєї колеги Тіни Кароль та заявила, що артистка нині має значно кращий вигляд, ніж у молодості.
Своїми думками Полякова поділилася у розмові зі своїм тренером на YouTube-каналі. Артистка заговорила про бодішеймінг і як приклад навела Тіну Кароль.
Полякова зазначила, що, на її думку, Кароль від природи схильна до повноти. Співачка пригадала, якою бачила колегу на початку її кар’єри, та звернула увагу на зміни в її зовнішності зараз.
«Мені закидають, що я займаюсь бодішеймінгом (дискримінація людини за зовнішніми ознаками — прим. ред). Я хочу сказати відкрито: так, я бодішеймерка. Бо я знаю, що будь-яка жінка може зробити з себе красуню. Подивіться на Тіну Кароль. Ну реально жінка схильна до повноти. Це завжди було видно. Вона красива, але була пухкенька», — описала артистку Полякова.
Водночас нинішньою формою Кароль виконавиця щиро захопилася. Полякова наголосила, що співачка суттєво змінила своє тіло дисципліною та силою волі й тепер, на її думку, має ефектніший вигляд, ніж 20 років тому.
«Тепер вона сексі-пексі кіборг. Вона очманіти який вигляд має! Вона має кращий вигляд, ніж у 20. А сьогодні їй 40», — заявила артистка.
Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська розсекретила, які уколи краси робить у 60 років. Зірка показала свій результат після.