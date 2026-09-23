Відомий продюсер розкрив правду про чоловіка Наталії Могилевської і якою вона є мамою

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Відомий український продюсер Геннадій Вітер розкрив правду про чоловіка співачки Наталії Могилевської і поділився, якою вона є мамою.

Знаменитість висловився про артистку на проєкті «Наодинці з Гламуром». Геннадій Вітер вважає Наталію Могилевську просто неймовірною артисткою, яка може запалити будь-яку аудиторію. При цьому у виконавиці доволі сталевий характер. За словами продюсера, артистка може й поскандалити, і стояти на своєму, але при цьому вона завжди дослухається та ставиться з повагою.

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«Наташа — це моя любов. Скандалістка! Якщо Наташі щось не так, вона готова пробивати цю броню. Але з нею завжди можна домовитися. Вона поважає людей і хоче такої ж поваги до себе. Вона трудівниця. Яка б не була аудиторія в залі, навіть якщо „мертва“, виходить Могилевська, хватає цю аудиторію, і вона виконує її команди. Вона неймовірна артистка», — говорить Геннадій Вітер Анні Севастьяновій.

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Наталія Могилевська з доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Продюсер переконує, що зараз Наталія Могилевська отримала головну нагороду в її житті. Співачка насолоджується материнством. Геннадій Вітер говорить, що вона неабияк чудова мама для двох донечок. Також, за словами знаменитості, в артистки гарний чоловік. Взагалі, у виконавиці чудова родина, яку вона неабияк любить та пишається нею.

«Зараз у її житті головна нагорода! Вона стала мамою двох неймовірних доньок. Вона всю свою любов, яку накопичувала і зберігала в собі, їй є кому віддати. У неї дуже гарний чоловік! Вона настільки любить свою родину, настільки пишається, що цієї любові вистачить на багатьох людей», — говорить продюсер.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: "ПІСНІ, САУНА, БАБЛО" Продюсер ПЕРЕМИВ КІСТКИ ВСЬОМУ ШОУБІЗУ - правда про РОБОТУ із ЗІРКАМИ

Нагадаємо, раніше Геннадій Вітер висловився про майбутнє скандальної співачки Ані Лорак у РФ. Також продюсер припустив, чим їй обернеться зрада України.

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