ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
398
Час на прочитання
2 хв

Відомий продюсер розкрив правду про чоловіка Наталії Могилевської і якою вона є мамою

Також Геннадій Вітер зізнався, якою артистка є в житті.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Відомий український продюсер Геннадій Вітер розкрив правду про чоловіка співачки Наталії Могилевської і поділився, якою вона є мамою.

Знаменитість висловився про артистку на проєкті «Наодинці з Гламуром». Геннадій Вітер вважає Наталію Могилевську просто неймовірною артисткою, яка може запалити будь-яку аудиторію. При цьому у виконавиці доволі сталевий характер. За словами продюсера, артистка може й поскандалити, і стояти на своєму, але при цьому вона завжди дослухається та ставиться з повагою.

«Наташа — це моя любов. Скандалістка! Якщо Наташі щось не так, вона готова пробивати цю броню. Але з нею завжди можна домовитися. Вона поважає людей і хоче такої ж поваги до себе. Вона трудівниця. Яка б не була аудиторія в залі, навіть якщо „мертва“, виходить Могилевська, хватає цю аудиторію, і вона виконує її команди. Вона неймовірна артистка», — говорить Геннадій Вітер Анні Севастьяновій.

Наталія Могилевська з доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Продюсер переконує, що зараз Наталія Могилевська отримала головну нагороду в її житті. Співачка насолоджується материнством. Геннадій Вітер говорить, що вона неабияк чудова мама для двох донечок. Також, за словами знаменитості, в артистки гарний чоловік. Взагалі, у виконавиці чудова родина, яку вона неабияк любить та пишається нею.

«Зараз у її житті головна нагорода! Вона стала мамою двох неймовірних доньок. Вона всю свою любов, яку накопичувала і зберігала в собі, їй є кому віддати. У неї дуже гарний чоловік! Вона настільки любить свою родину, настільки пишається, що цієї любові вистачить на багатьох людей», — говорить продюсер.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: "ПІСНІ, САУНА, БАБЛО" Продюсер ПЕРЕМИВ КІСТКИ ВСЬОМУ ШОУБІЗУ - правда про РОБОТУ із ЗІРКАМИ

Нагадаємо, раніше Геннадій Вітер висловився про майбутнє скандальної співачки Ані Лорак у РФ. Також продюсер припустив, чим їй обернеться зрада України.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie