Є бронювання від мобілізації, але прийшла повістка: чи треба йти до ТЦК

Чи потрібно йти до ТЦК, якщо є бронювання / © ТСН

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Наявність офіційного бронювання від мобілізації зовсім не дає права забути про правила військового обліку. Якщо заброньований працівник отримав повістку, яку йому вручили з дотриманням усіх процедур, він повинен з’явитися до ТЦК та СП.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Повістка для заброньованого: чи обов’язково йти до військкомату

Водночас панікувати не варто: сам факт отримання такого виклику не означає, що людину з бронюванням мобілізують. Зазвичай візит до ТЦК потрібен для звірки облікових даних, переоформлення документів чи розв’язання інших формальностей.

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Окрему увагу варто звернути на виклики, які надсилають поштою. Думка про те, що відмова від конверта автоматично робить повістку неврученою, є хибною. Якщо поштовий оператор ставить відмітку про вашу відмову забрати конверт або пише, що вас немає за вказаною адресою, цього цілком достатньо, щоб ви вважалися оповіщеними.

У Вінницькому обласному ТЦК пояснили, що людина, яка без документально підтверджених поважних причин ігнорує виклик, порушує мобілізаційне законодавство. Тож на таку людину чекає адміністративна відповідальність.

Також варто знати, що військкоми мають право передати інформацію про порушника до системи МВС. Далі за справу береться поліція, яка може здійснити адміністративне затримання та примусово доставити чоловіка до ТЦК. Однак не варто плутати цю процедуру з повноцінним кримінальним розшуком.

Чи можуть за таке забрати бронювання

Якщо ви не навідалися до військкомату на вимогу чи якщо ви вже потрапили до бази поліції для адмінзатримання не означає, що вашу відстрочку миттєво скасують.

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Але такі дії точно створять проблеми потім. Як пояснюють фахівці, чинні правила вимагають, щоб на момент оформлення або подовження бронювання людина не була у розшуку. Тому ігнорувати ТЦК через те, що ви маєте бронювання, не варто, адже вам його просто можуть не продовжити через це.

Якщо ж у вас сталася непередбачувана ситуація і ви об’єктивно не можете прийти у вказаний день через поважні причини, про це слід обов’язково поінформувати ТЦК та СП, дотримуючись офіційної процедури.

ТЦК: останні новини

Нагадаємо, за словами військового юриста Зоряна Павліва, група оповіщення ТЦК без працівників поліції не має повноважень затримувати громадян без військово-облікових документів — поїздка до військкомату можлива лише добровільно.

Якщо ж патруль із правоохоронцями намагається здійснити силове затримання, потрібно вимагати офіційний протокол затримання, повідомити про виклик адвоката та не підписувати повістку чи інші папери до його приїзду.

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Військовозобов’язаним, які мають або лише оформлюють відстрочку чи бронювання, слід одразу повідомити про це патруль, наголосивши на оновленні даних і відсутності підстав для обмеження волі.

Якщо зупинили в іншому районі чи місті, варто акцентувати, що питання обліку вирішуватимуться за місцем реєстрації, а всі спроби примусового затримання без можливості зв’язатися з адвокатом є порушенням закону.

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