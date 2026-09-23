Хасиди на залізничному вокзалі в Києві / Ілюстративне фото / © Getty Images

Реклама

На кордоні України з Румунією нібито мобілізували 49-річного хасида з Ізраїлю українського походження. Чоловік повертався додому після святкування Рош га-Шана в Умані. Наразі родина не має з ним зв’язку.

Про це повідомило ізраїльське видання bhol.co.il.

Реклама

49-річного бреславського хасида з Бейтар-Іліта, який має громадянство Ізраїлю, затримали під час повернення з Умані після святкування Рош га-Шана. Чоловік народився в Україні, однак багато років проживає в Ізраїлі. На румунському кордоні під час перевірки документів з’ясувалося, що він підлягає військовій службі в Україні. Після цього зв’язок із паломником зник.

Реклама

За словами джерела, яке знає подробиці інциденту, чоловік спілкувався з прикордонниками українською мовою.

«Він розмовляв із ними українською, тоді вони відвели його вбік, перевірили його, з’ясували, що він зобов’язаний служити, і просто затримали його. Родина взагалі не має зв’язку з батьком і дуже стурбована», ­– розповіло джерело.

Ситуація викликала занепокоєння серед родичів чоловіка та представників громади. Один із представників хасидів Бреслава, який намагається допомогти родині, розповів, що звернення до рабинів та громадських діячів в Україні поки не дали результату.

«Ми не знаємо, що робити, ми звернулися до всіх рабинів і представників громади в Україні, але ніхто не має рішення, як його звільнити«, — сказав представників хасидів Бреслава.

Реклама

Знайомі затриманого намагаються залучити до ситуації впливових представників та інші можливі інстанції, щоб домогтися його звільнення і повернення до сім’ї в Ізраїлі.

Ще один обізнаний із ситуацією представник громади заявив, що родина не має фінансової можливості найняти адвоката, а місцеперебування чоловіка досі невідоме.

«Історія трагічна, тому що в цієї людини немає зв’язків, а в родини немає грошей, щоб найняти адвоката, і схоже, що людина просто залишиться там надовго. Ніхто навіть не знає, де він», — розповів представник громади.

У Міністерстві закордонних справ, зі свого боку, повідомили родині, що наразі намагаються встановити, де саме перебуває затриманий.

Реклама

Нагадаємо, 10 вересня на пункті пропуску «Шегині» на Львівщині утворилися черги з сотень хасидів-паломників, які прямували на святкування Рош га-Шана в Умані. Паломники заявляли, що не бояться війни, однак скаржилися на дорожнечу поїздки. Цьогоріч свято тривало від 11 до 13 вересня.

Новини партнерів

Новини партнерів