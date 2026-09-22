"Скажи дякую, що не пакуємо": у Кривому Розі люди у формі побили чоловіка на очах у дружини з немовлям (відео)

Чоловік у військовій формі з дерев’яною битою в руці / Ілюстративне фото / © ТСН

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У Кривому Розі п’ятеро невідомих жорстоко побили чоловіка дерев’яними битами просто на вулиці на очах у шокованої дружини та 11-місячного сина. Очевидці запевняють, що серед нападників двоє були одягнені у військову форму.

Про це повідомило місцеве медіа «Свої Кривий Ріг».

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Коли житель Кривого Рогу повертався додому разом із дружиною та 11-місячним сином, невідомі побили його битами та застосували перцевий балончик. Інцидент трапився на вул. Святителя Василя Великого (Качалова).

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За словами очевидців, у нападі брали участь п’ятеро людей. Двоє з них були одягнені у військову форму, схожу на форму працівників ТЦК та СП, ще троє були у чорних спортивних костюмах.

Дружина потерпілого розповіла, що все почалося після того, як поруч із ними зупинився білий Volkswagen. Із автомобіля виглянули невідомі та звернулися до її чоловіка: «Скажи дякую, що ми не будемо тебе „пакувати“, тому що ти з дружиною та дитиною». Чоловік відповів: «Це вам треба подякувати?», після чого з буса вибігли п’ятеро людей і напали на нього.

Очевидці стверджують, що під час побиття нападники використовували дерев’яні бити.

Дружина чоловіка також заявила, що під час сутички один із нападників вибив у неї з рук телефон. Жінка намагалася припинити побиття, наголошуючи, що її чоловік є батьком трьох маленьких дітей. Водночас, за її словами, перед нападом у чоловіка не вимагали документів для перевірки даних.

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Згодом на шум відреагували мешканці прилеглих будинків. Коли люди почали виходити на вулицю, бус із нападниками залишив місце події.

Після інциденту подружжя викликало швидку допомогу та поліцію. За даними ЗМІ, після побиття потерпілий скаржиться на біль у ділянці нирок. Надалі чоловікові мають провести медичне обстеження.

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП чи Криворізький РТЦК та СП наразі не висловлювались про інцидент. ТСН.ua намагається взяти коментарі.

Дата публікації 10:36, 22.09.26 Кількість переглядів 4 Жорстоке побиття чоловіка битами у Кривому Розі зняли на відео

До слова, раніше блогерка Дана Находка заявила, що на Волині представники ТЦК жорстко побили її чоловіка Дмитра — ветерана з інвалідністю. За словами жінки та самого ветерана, його силою затягли в бус, душили, били, погрожували розправою та намагалися забрати телефон попри наявність відстрочки. У ТЦК усі звинувачення заперечили.

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