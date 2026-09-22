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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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3574
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2 хв

Кремль заговорив про мир, але висунув новий ультиматум: що вимагають у Путіна

У Москві заговорили про «сталий мир», але традиційно почали з вимог до України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі зухвало заявляють про нібито бажання сталого миру. Втім, водночас у Москві перекладають відповідальність за його відсутність на Київ і висувають нові ультиматуми.

Про це заявив речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков.

Він брехливо повторив тезу, що Москва нібито виступає не за припинення вогню, «яке нічого не дасть», а за «міцний мир». Водночас Україна, за версією Кремля, має сама ухвалити рішення, необхідні для припинення війни.

З його слів, Київ нібито «чудово знає», яку «відповідальність потрібно взяти і які рішення ухвалити», аби вийти на «шлях до міцного миру».

За словами представника Кремля, заяви Володимира Зеленського про перемир’я нібито пов’язані з «погіршенням ситуації» для України — як на фронті, так і в економіці. Пєсков, вочевидь, забув про наслідки війни для самої РФ, а тому заявив, мовляв, ця ситуація начебто «буде тривати далі».

Мирні переговори — заяви Кремля

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що буцімто РФ чекає на відновлення переговорів у тристоронньому форматі. Водночас він висловився, що наразі жодних реальних зрушень у цьому напрямку немає.

Окрім того, Пєсков похвалився планами Кремля у війні. За його словами, Росія буцімто «щодня покращує свої позиції» та наближається до «виконання своїх цілей» у так званій «СВО».

Своєю чергою, сам диктатор Володимир Путін звинуватив Київ у небажанні миру. Він нахабно видав, що нібито Україна «робить усе», щоб не допустити ані миру, ані переговорів із Росією.

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