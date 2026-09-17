У Путіна влаштували істерику через «пекельні санкції»: аж заговорили про «мир»

Пєсков про «пекельні санкції» США / © Associated Press

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Після ухвалення Палатою представників США «пекельних санкцій» проти Росії, у Кремлі раптом вирішили озватися. Речник президента РФ Дмитро Пєсков враз почав коментувати ситуацію та давати оцінку санкціям.

Слова путінського посіпаки цитують російські ЗМІ.

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Пєсков назвав санкції США проти РФ недружнім кроком: що ще сказали росіяни

Москва розцінює як недружній крок ухвалення в Сполучених Штатах законопроєкту про так звані «пекельні санкції».

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За словами Пєскова, можливе запровадження нових обмежень лише ускладнить пошук шляхів до встановлення миру в Україні.

«Запровадження якихось додаткових санкцій з боку США безперечно ускладнюватиме зусилля з пошуків мирного врегулювання в Україні», — нахабно заявив він.

Пєсков також додав, що в Кремлі уважно стежать за подальшим перебігом подій навколо цього документа.

Очевидно, що росіянам «пекельні санкції» не до вподоби, адже у Кремлі відразу почали маніпулювати миром.

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Санкції США проти Росії: головне

Нагадаємо, Палата представників США слідом за Сенатом схвалила новий пакет санкцій проти Росії (262 голоси «за», 159 — «проти»), який став першим масштабним за другого терміну Дональда Трампа.

Документ передбачає заборону на в’їзд до США для Володимира Путіна та низки російських військових чиновників, а також заморожування їхніх американських активів. Через це російський лідер більше не зможе приїхати до США на зустріч із Трампом.

Обмеження спрямовані проти російського «тіньового флоту» нафтових суден і низки банків. Крім того, пакет надає президенту США повноваження вводити підвищені тарифи до 500% на імпорт із РФ та до 100% на товари з Китаю та Індії як найбільших покупців російських енергоресурсів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалення Палатою представників Конгресу США санкційного законопроєкту Ліндсі Грема відбулося символічно — під час чергової нічної атаки Росії балістикою, ракетами та дронами.

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Глава держави наголосив, що нові обмеження проти Росії є надзвичайно сильним інструментом, здатним зупинити терористичну війну та змусити Кремль до миру.

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