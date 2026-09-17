Популярні смартфони опинилися під загрозою злому: хакери використали небезпечну вразливість

Google Pixel атакували хакери / © Associated Press

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Деякі власники смартфонів Google Pixel стали цілями кібератак, під час яких зловмисники використовували вразливість у програмному забезпеченні пристроїв. У компанії зазначили, що такі випадки були обмеженими та цілеспрямованими.

Про це повідомило видання Tech Crunch.

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Вразливість, яку відстежують під номером CVE-2026-58704, виявили в модемі телефонів Pixel. Цей компонент забезпечує підключення пристрою до Інтернету.

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Використання помилки могло дозволити зловмиснику вийти за межі ізольованого середовища модему та отримати доступ до ширших даних смартфона. Такий тип вразливості відомий як ескалація привілеїв.

Водночас атака могла відбуватися без будь-яких дій з боку власника Pixel. Йдеться про так званий метод «нульового кліку»: людині не потрібно переходити за посиланням або відкривати файл, щоб вразливість могла бути використана.

Google не уточнила, хто саме застосовував цю помилку під час атак. Компанія повідомила, що вразливість CVE-2026-58704 вже виправлено.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, яка функція смартфона може непомітно витрачати заряд, та як правильно налаштувати фонову роботу програм.

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