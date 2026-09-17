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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Король Чарльз та королева Камілла виступили з екстреною заявою

Король Великої Британії подякував добровольцям, пожежникам та землевласникам, які брали участь у гасінні великої лісової пожежі в Кернгормських горах у Шотландії.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Від свого імені та від імені королеви Камілли монарх виступив із заявою, в якій подякував добровольцям, пожежникам та землевласникам, які брали участь у гасінні великої лісової пожежі в Кернгормських горах у Шотландії, пише журнал Hello!.

Днями Чарльз відвідав озеро Ан-Лохан-Уайн, широко відоме як Зелене озеро, щоб дізнатися більше про боротьбу з пожежами, висловивши своє «захоплення та вдячність» усім, хто допомагав боротися з руйнівними лісовими пожежами, що охопили Велику Британію цього літа.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Пожежники та добровольці майже п'ять тижнів боролися з пожежею, яка спалахнула неподалік Авімору 15 липня і поширилася на 3300 гектарів землі.

«Ми з дружиною були вражені руйнівними наслідками лісових пожеж цього літа та жахливою шкодою, яку вони завдали будинкам, засобам до існування та ландшафтам не лише в цьому чудовому куточку Кернгормс, але й у всьому Сполученому Королівстві і – як ми бачили – в інших регіонах Європи.

Я можу лише висловити своє захоплення та вдячність усім тим, хто так невпинно і мужньо працював у Великій Британії та за її межами, щоб взяти ці пожежі під контроль, а також тим, хто надає підтримку громадам, які мають довгий шлях до відновлення та відродження.

Шок від побачених в останні місяці пожеж по всьому світу наочно нагадує нам про зростаючий тиск, який тривала спека і посуха надають на нашу дорогоцінну Землю, і про все більш нагальну необхідність не тільки зміцнювати нашу колективну стійкість, зокрема за допомогою підготовки та зниження ризиків, а й боротися з корінними причинами, створити умови, які призведуть до того, що подібні трагічні події відбуватимуться дедалі частіше», - йдеться у заяві короля Чарльза III.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Вчора, нагадаємо, монарх відвідав національний парк у Шотландії, де поспілкувався з людьми.

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