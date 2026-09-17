Княгиня Шарлін у сукні цікавого дизайну з'явилася на прийомі з чоловіком-князем

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images

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Ця зустріч, організована в Монако Монакським Червоним Хрестом і цього року об'єднала національні товариства Андорри, Кіпру, Ліхтенштейну, Люксембургу та Мальти, а також представників Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Зустріч присвячена обміну досвідом та зміцненню співпраці між малими європейськими національними суспільствами.

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На зустрічі княгиня Шарлін з'явилася у сукні міді бежевого кольору із сумішшової вовни з драпуванням та з одним рукавом від Oscar De La Renta, доповнивши вбрання нюдовими туфлями-човниками на підборах. Вона зробила лаконічну зачіску та макіяж, одягла перлинні сережки і прикріпила брошку до грудей.

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Минулого разу ми бачили Шарлін під час церемонії прощання з королем Норвегії Гаральдом V в Осло, тоді вона мала досить скромний вигляд і була у чорному штанному костюмі від Dior.

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