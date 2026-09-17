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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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78
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2 хв

Наомі Воттс і Лів Шрайбер возз’єдналися заради доньки: Кай підкорила подіум Тижня моди в Нью-Йорку

Юна модель уже встигла зробити помітну кар’єру на подіумі, а цього разу її зіркові батьки сіли в першому ряду показу Thom Browne.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Наомі Воттс і Лів Шрайбер

Наомі Воттс і Лів Шрайбер / © Associated Press

Колишнє подружжя акторів Наомі Воттс і Лів Шрайбер разом завітали на Тиждень моди в Нью-Йорку і сиділи у першому ряду на показі колекції Thom Browne весна-літо 2027 року. Такий спільний вихід акторів не випадковість, адже вони прийшли на подію підтримати свою 17-річну доньку Кай, яка активно розвиває кар’єру моделі і приймала участь у показі.

Лів мав елегантний вигляд у вельветовому костюмі, тоді як Воттс одягнула жилет поверх сорочки з коміром і краваткою, доповнивши образ шортами в тон.

Лів Шрайбер, Наомі Воттс, Демі Мур та Анна Вінтур на презентації колекції Thom Browne весна-літо 2027 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Лів Шрайбер, Наомі Воттс, Демі Мур та Анна Вінтур на презентації колекції Thom Browne весна-літо 2027 у межах Тижня моди в Нью-Йорку / © Associated Press

Наомі Воттс і Лів Шрайбер / © Associated Press

Наомі Воттс і Лів Шрайбер / © Associated Press

Кай тим часом мала приголомшливий вигляд в одному з образів дизайнера з метеликовою тематикою та ефектним пастельним макіяжем у вигліді райдуги. Лук моделі складався з боді та довгої спідниці.

Кай Шрайбер / © Associated Press

Кай Шрайбер / © Associated Press

Окремої уваги заслуговувала її поява на подіумі, адже це було ціле шоу — модель неначе метелик вийшла з білого об’ємного кокона. Кай чудово виконала свою роль і її театральна поява залишила гостей показу під враженням.

Кай Шрайбер / © Associated Press

Кай Шрайбер / © Associated Press

Кай Шрайбер / © Associated Press

Кай Шрайбер / © Associated Press

Кай Шрайбер / © Associated Press

Кай Шрайбер / © Associated Press

Кай Шрайбер / © Associated Press

Кай Шрайбер / © Associated Press

Кай Шрайбер / © Associated Press

Кай Шрайбер / © Associated Press

Кай Шрайбер / © Associated Press

Кай Шрайбер / © Associated Press

Gара розійшлася 2016 роre після 11 років стосунків, але вони регулярно з’являються разом заради своїх дітей. Окрім Кай, Лів і Наомі також виховують 19-річного сина Сашу. Обоє акторів згодом одружилися вдруге — Воттс вийшла заміж за Біллі Крудапа 2023 року, а Шрайбер того ж року одружився з колишньою королевою краси Тейлор Нейзен.

Поки старший брат Кай вчиться у коледжі, вона активно будує модельну кар’єру. Її дебют на подіумі відбувся у березні 2025 року на показі колекції Valentino осінь-зима 2025 року авторства Алессандро Мікеле під час Тижня моди в Парижі. Відтоді вона виходила на подіум для Jean Paul Gaultier, Fendi, Celine та Jason Wu.

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