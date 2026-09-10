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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
2 хв

День ангела 17 вересня: кого та як вітати з іменинами

17 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 17 вересня

Який день ангела 17 вересня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 17 вересня

17 вересня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Іллю, Павла, Віру, Ірину, Любов, Надію, Олександру, Софію.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як «мій Бог Яхве». В дитинстві амбітний, прагматичний. В дорослому віці стає відкритим.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як «молодший». В дитинстві чуйний, здатний до співчуття. В дорослому віці стає щирим.

Віра — давньогрецьке походження, означає «віра». В дитинстві розсудлива, правдолюбка. В дорослому віці стає самостійною.

Ірина — давньогрецьке ім’я, перекладається як «дарує мир і спокій». В дитинстві врівноважена, спокійна. В дорослому віці стає сентиментальною.

Любов — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «народжена з любові». В дитинстві доброзичлива, працьовита. В дорослому віці стає відчуженою.

Надія — давньогрецьке походження, означає «сподівання». В дитинстві оптимістична, має світлий характер. В дорослому віці стає пристрасною.

Олександра — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисниця». В дитинстві смілива, енергійна. В дорослому віці стає щирою.

Софія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «мудрість». В дитинстві активна, прагне до нових вражень. В дорослому віці стає комунікабельною.

День ангела 17 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 17 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, здоров’я та душевний спокій.

***

З Днем ангела! Бажаю світла в душі, радості в серці, щирих людей поруч і Божого благословення на кожен день.

***

Щиро вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець веде тебе доброю дорогою та захищає від усіх негараздів.

***

З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, щастя, любові та здійснення найзаповітніших мрій.

***

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел завжди буде поруч, а життя наповнюється приємними подіями та добрими людьми.

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