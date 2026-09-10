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День ангела 17 вересня: кого та як вітати з іменинами
17 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 17 вересня
17 вересня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Іллю, Павла, Віру, Ірину, Любов, Надію, Олександру, Софію.
Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.
Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як «мій Бог Яхве». В дитинстві амбітний, прагматичний. В дорослому віці стає відкритим.
Павло — латинське коріння, тлумачиться як «молодший». В дитинстві чуйний, здатний до співчуття. В дорослому віці стає щирим.
Віра — давньогрецьке походження, означає «віра». В дитинстві розсудлива, правдолюбка. В дорослому віці стає самостійною.
Ірина — давньогрецьке ім’я, перекладається як «дарує мир і спокій». В дитинстві врівноважена, спокійна. В дорослому віці стає сентиментальною.
Любов — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «народжена з любові». В дитинстві доброзичлива, працьовита. В дорослому віці стає відчуженою.
Надія — давньогрецьке походження, означає «сподівання». В дитинстві оптимістична, має світлий характер. В дорослому віці стає пристрасною.
Олександра — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисниця». В дитинстві смілива, енергійна. В дорослому віці стає щирою.
Софія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «мудрість». В дитинстві активна, прагне до нових вражень. В дорослому віці стає комунікабельною.
День ангела 17 вересня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, здоров’я та душевний спокій.
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З Днем ангела! Бажаю світла в душі, радості в серці, щирих людей поруч і Божого благословення на кожен день.
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Щиро вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець веде тебе доброю дорогою та захищає від усіх негараздів.
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З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, щастя, любові та здійснення найзаповітніших мрій.
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Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел завжди буде поруч, а життя наповнюється приємними подіями та добрими людьми.