Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Білорусь і США домовилися про тимчасову угоду, в рамках якої білоруська сторона звільнить 25 ув’язнених, а США знімуть санкції з двох білоруських компаній, заявив за підсумками переговорів у Мінську спеціальний посланець президента США з питань Білорусі Джон Коул.

Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

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«Прихильність президента Трампа прямій дипломатії приносить результати. Дякуємо президенту Лукашенку за цей крок, а також дякуємо нашим друзям у Литві за підтримку. Ми й надалі будемо покращувати відносини між США та Білоруссю і працюємо над тим, щоб у найближчому майбутньому домогтися звільнення ще більшої кількості людей», — зазначив Коул.

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Тим часом Білорусь продовжує експлуатувати ретранслятори сигналу вздовж білорусько-українського кордону, що дозволяє російським ударним безпілотникам проникати глибше на територію України.

Речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко 16 вересня повідомив, що Білорусь почала активувати ретрансляційні станції. Росіяни таким чином атакують західні області України, такі як Рівненська, Львівська, Волинська. Демченко заявив, що за допомогою білоруських ретрансляторів ворог зміг атакувати пропускний пункт «Ягодин» у Волинській області на кордоні з Польщею.

«Попри те, що Білорусь активувала ретранслятори, немає жодних ознак, які б свідчили про ймовірну безпосередню участь білоруських військ у війні в Україні», — цитують аналітики Демченка.

Раніше повідомлялося, що усі реактивні «Шахеди» Росії, які атакують Київ останніми днями, летять по одному і тому ж маршруту, а саме вздовж кордону із Білоруссю.

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Також повідомлялося, що Олександр Лукашенко намагається уникнути безпосереднього вступу у війну проти України на тлі безпрецедентного тиску з боку Росії. Загроза тотального знищення білоруської критичної інфраструктури з боку Києва змушує диктатора обережно маневрувати між жорсткими вимогами Кремля та власною безпекою.

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