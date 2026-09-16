Синоптики забили на сполох через нашестя небезпечної стихії: де в Україні розгуляється негода та коли (мапа)

Туман / фото ілюстративне / © pexels.com

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У середу, 16 вересня, в Україні утримуватиметься суха та тепла погода завдяки впливу антициклону, однак у західних областях можливий туман, а вже наступного тижня синоптики прогнозують стрімке похолодання з дощами.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 16 вересня в Україні буде сухо, сонячно та тепло: температура повітря вдень становитиме, від +17 до +20 градусів тепла буде у східних областях, а у західних — від +22 до +26.

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За словами синоптикині, комфортна погода пануватиме увесь поточний тиждень, однак від 21 вересня атмосферні фронти принесуть до України дощі та суттєве похолодання: очікується від +10 до +17 градусів тепла, яке, втім, буде тимчасовим.

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«Практично увесь цей тиждень будемо насолоджуватися класичним бабиним літом, а з понеділка, ще раз нагадую, з 21 вересня, в Україні — різка зміна погоди, прийдуть дощі та похолодання. Проте це похолодання не остаточне, ще обов’язково будуть теплі дні!» — прогнозує Діденко.

За даними Українського гідрометцентру, 16 вересня в Україні погоду без опадів зумовлюватиме антициклон, центр якого переміщуватиметься з території Румунії на центральні області.

«Переважатиме північно-західний вітер, на висотах надходитиме прохолодне повітря, тому розраховуємо на низьку температуру вночі, але помірне тепло вдень за рахунок прогрівання. Лише у східних областях захмарене небо спричинить дещо теплішу ніч, зате прохолодніший день», — прогнозують синоптики.

Загалом по країні буде мінлива хмарність, вітер дутиме північно-західний, на заході країни південно-західний, та зі швидкістю 5-10 м/с.

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Водночас синоптики попереджають про ранковий туман, який буде у західних областях. Видимість становитиме 200-500 метрів. У цих регіонах оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», — застерігають синоптики.

Синоптики попереджають про туман в Україні 16 вересня / © Укргідрометцентр

Температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +25 градусів тепла, у східних областях буде дещо прохолодніше — від +17 до +22 градусів вище нуля.

Погода в Україні 16 вересня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, що перші стійкі заморозки та сніг у Києві очікуються пізніше, ніж зазвичай. Найімовірніше — ближче до третьої декади жовтня та в листопаді.

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