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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
281
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2 хв

Синоптики забили на сполох через нашестя небезпечної стихії: де в Україні розгуляється негода та коли (мапа)

Український антициклон забезпечить 16 вересня суху та сонячну погоду по всій країні, але синоптики вже назвали точну дату різкої зміни синоптичної картини.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Туман / фото ілюстративне

Туман / фото ілюстративне / © pexels.com

У середу, 16 вересня, в Україні утримуватиметься суха та тепла погода завдяки впливу антициклону, однак у західних областях можливий туман, а вже наступного тижня синоптики прогнозують стрімке похолодання з дощами.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 16 вересня в Україні буде сухо, сонячно та тепло: температура повітря вдень становитиме, від +17 до +20 градусів тепла буде у східних областях, а у західних — від +22 до +26.

За словами синоптикині, комфортна погода пануватиме увесь поточний тиждень, однак від 21 вересня атмосферні фронти принесуть до України дощі та суттєве похолодання: очікується від +10 до +17 градусів тепла, яке, втім, буде тимчасовим.

«Практично увесь цей тиждень будемо насолоджуватися класичним бабиним літом, а з понеділка, ще раз нагадую, з 21 вересня, в Україні — різка зміна погоди, прийдуть дощі та похолодання. Проте це похолодання не остаточне, ще обов’язково будуть теплі дні!» — прогнозує Діденко.

За даними Українського гідрометцентру, 16 вересня в Україні погоду без опадів зумовлюватиме антициклон, центр якого переміщуватиметься з території Румунії на центральні області.

«Переважатиме північно-західний вітер, на висотах надходитиме прохолодне повітря, тому розраховуємо на низьку температуру вночі, але помірне тепло вдень за рахунок прогрівання. Лише у східних областях захмарене небо спричинить дещо теплішу ніч, зате прохолодніший день», — прогнозують синоптики.

Загалом по країні буде мінлива хмарність, вітер дутиме північно-західний, на заході країни південно-західний, та зі швидкістю 5-10 м/с.

Водночас синоптики попереджають про ранковий туман, який буде у західних областях. Видимість становитиме 200-500 метрів. У цих регіонах оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», — застерігають синоптики.

Синоптики попереджають про туман в Україні 16 вересня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про туман в Україні 16 вересня / © Укргідрометцентр

Температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +25 градусів тепла, у східних областях буде дещо прохолодніше — від +17 до +22 градусів вище нуля.

Погода в Україні 16 вересня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 16 вересня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, що перші стійкі заморозки та сніг у Києві очікуються пізніше, ніж зазвичай. Найімовірніше — ближче до третьої декади жовтня та в листопаді.

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